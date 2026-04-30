Inversiones inmobiliarias y un estilo de vida 'alocado': así han sido las finanzas de Sergio Dalma a lo largo de su carrera

El cantante Sergio Dalma se ha convertido en una de las figuras más conocidas en el panorama musical español. El cantautor, de origen catalán y con más de tres décadas en el mundo de la canción, ha cosechado una gran cantidad de éxitos, tanto en los escenarios como en el ámbito económico.

En este caso, el cantante no se ha privado de gastar su dinero, viviendo el presente todo lo que el éxito le ha permitido. Aun así, pese a poder costearse algunos caprichos como coches caros o relojes, Dalma asegura que nunca ha visto un millón de euros.

Un estilo de vida loco, pero organizado

Básicamente, su forma de vida se ha basado en disfrutar todo el tiempo posible de sus ingresos, más que acumularlos en el banco. Si algo tiene claro es que ha sido "muy loco" en lo que se refiere a sus finanzas, aunque intentando ser organizado con el dinero.

Este carácter se ha convertido en un gran condicionante a la hora de invertir el patrimonio recaudado en estos años. De hecho, una de sus mayores preferencias ha sido la vivienda, mediante numerosas inversiones en el sector inmobiliario.

Un gran gusto por la inversión inmobiliaria

Entre las distintas propiedades que ha tenido en propiedad, podemos destacar una casa en el campo, situada en Rosinos de la Requejada, Zamora. Esta finca, con más de 300 metros cuadrados, fue casi como un refugio para el artista, hasta su venta en 2023 por 250.000 euros.

Además, dentro de su patrimonio inmobiliario en la actualidad, Sergio Dalma cuenta con una vivienda en Madrid, así como otra residencia en el municipio alicantino de Altea, un enclave turístico muy conocido en el país.

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En todo caso, la transparencia e ironía que lo caracterizan al hablar de sus finanzas, lo han convertido en un personaje atractivo y cercano al público. De este modo, el cantante recalca que durante su carrera siempre intentó disfrutar al máximo de sus ganancias, sin tener la necesidad de atarse completamente al dinero.