La incubadora logística del Consorci de la Zona Franca incorpora 19 nuevas 'startups'

El Logistics 4.0 Incubator, impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha integrado 19 nuevas 'startups' en su ecosistema, reforzando su papel como plataforma de innovación aplicada al sector logístico. La incubadora, en funcionamiento desde julio de 2023, acumula ya 79 proyectos impulsados en menos de tres años y se consolida como uno de los principales nodos europeos en este ámbito. El acto de bienvenida, celebrado este jueves, ha estado encabezado por el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, quienes han subrayado la evolución del programa como herramienta para conectar el emprendimiento con la industria. Las 19 'startups' han explicado una a una sus proyectos y qué esperan de la incubadora.

Navarro ha señalado que la llegada de nuevas empresas refuerza el carácter tractor del proyecto en innovación aplicada, mientras que Sorigué ha incidido en la capacidad del modelo para acompañar a las 'startups' en su validación y escalado en el mercado. El presidente ejecutivo del Consorci ha bromeado en que el hecho de "liarse" en un proyecto así responde a la voluntad de ser útiles como servidores públicos para que las nuevas empresas cuenten con oportunidades.

Supervivencia del 91,3%

Con la nueva incorporación, el Logistics 4.0 Incubator cuenta con 44 startups activas y presenta una tasa de supervivencia del 91,3%, por encima de los registros del 88,1% que marcaba el programa en 2025 tras su segundo aniversario. En estos casi tres años, la incubadora ha acelerado proyectos que ya alcanzan facturaciones superiores a los cinco millones de euros, plantillas de más de 60 trabajadores o carteras de más de 100 clientes.

Pere Navarro y Blanca Sorigué, en la presentación de Logistics 4.0 Incubator, del Consorci de la Zona Franca. / Jordi Cotrina

Este avance se produce tras una primera fase de despliegue en la que el recinto fue ganando masa crítica —con 42 empresas en 2024— y capacidad de atracción de inversión, en un modelo basado en la colaboración público-privada y en la conexión directa con el tejido empresarial. En conjunto, las 'startups' han ido incrementando su peso económico, con previsiones de crecimiento significativas en ingresos y empleo.

Actividad diversificada

El programa focaliza su actividad en ámbitos como la robótica aplicada a almacenes automatizados, el Internet de las Cosas (IoT), el análisis avanzado de datos, la logística de última milla vinculada al comercio electrónico, así como en tecnologías como la inteligencia artificial, la impresión 3D o la logística verde. Muchas de las iniciativas que se han expuesto en el acto tenían como denominador común la IA y todos ellos han aplaudido la posibilidad de crecer gracias al contacto de unos con otros.

El Logistics 4.0 Incubator mantiene como objetivo reforzar el ecosistema empresarial, científico y tecnológico vinculado a la logística, aportando valor tanto a productos como a procesos. Entre sus retos figuran mejorar la eficiencia productiva, favorecer la diversificación sectorial, impulsar la internacionalización y desarrollar talento especializado. La iniciativa se enmarca en la estrategia del CZFB para consolidar Barcelona como un hub logístico de referencia, con mayor impacto económico y un tejido empresarial más digitalizado y competitivo.