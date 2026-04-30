El euríbor sube en abril y encarece la hipoteca media en más de 600 euros anuales por la guerra en Irán

El desenlace de la guerra en Oriente Próximo continúa presionando al mercado hipotecario. El euríbor, principal indicador de las hipotecas en Europa, volvió a subir en el mes de abril, encareciendo la hipoteca media en España —de 150.000 euros a 25 años— en más de 600 euros al año. En términos mensuales, esto se traduce a una subida de 50 euros al mes. Para quienes planean adquirir una vivienda con un préstamo a tipo variable, la situación se complica aún más: el índice encadena su segunda subida mensual consecutiva, alcanzando el 2,74% tras cerrar marzo en el 2,56%.

El segundo repunte mensual del año se produce tras el impacto del estallido de la guerra en Irán y ante las expectativas de mayor inflación en la eurozona, que impulsó el índice del 2,22% al 2,56% en marzo. El último dato de abril deja el indicador en máximos desde septiembre de 2024, lo que previsiblemente dificultará el acceso al crédito. En términos más claros, unas cuotas más elevadas suponen mayores exigencias para superar el análisis de solvencia de las entidades financieras, y en consecuencia, acceder a un préstamo.

Gráfico que muestra la evolución del euríbor a lo largo del tiempo.

El dato de este mes se sitúa lejos del peor escenario del mercado. Los intentos de alcanzar una tregua más duradera entre Washington y Teherán han logrado contener las subidas bruscas en el valor diario del indicador —que llegó a alcanzar el 2,8% en el punto álgido— y ha dejado el repunte mensual por debajo de las peores expectativas de los analistas. "El valor diario del euríbor empezó este mes completamente desbocado y amenazaba con aumentar todavía más el precio de las mensualidades, pero se moderó en las semanas siguientes", explica Miquel Riera, analista de HelpMyCash.

No obstante, los estrategas alertan que los altibajos permanecerán a medida que persistan las incógnitas sobre la guerra en Irán y sus efectos sobre la economía global. Además, estas alzas, que llegan tras un rebote del 2,22% hasta el 2,46% en marzo, también suponen un nuevo obstáculo para las familias que buscan abonar una hipoteca en este nuevo entorno. En el último mes, las revalorizaciones han llevado a varias entidades a incrementar sus ofertas en las hipotecas mixtas.

¿Por qué sube?

El euríbor responde a las previsiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Aunque el consenso de los analistas es que Fráncfort volverá a congelar los tipos en su cita mensual este jueves, los inversores han empezado a descontar un escenario más conservador por parte de la entidad que dirige Christine Lagarde. El cierre prolongado del estrecho de Ormuz, una franja marítima que mueve aproximadamente un 20% del petróleo mundial, amenaza con reactivar mayores presiones inflacionistas y alimentar una crisis energética. Por estos factores, el coste de financiación vuelve a ser menos fácil de anticipar.