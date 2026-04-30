La cumbre del clima "alternativa" traza un plan para abandonar los combustibles fósiles

La primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles ha concluido con un compromiso para dejar de depender de los combustibles fósiles. Los 56 países que han participado en esta especie de cumbre del clima alternativa celebrada en la ciudad caribeña de Santa Marta, en Colombia, se han propuesto "construir una nueva democracia climática global" y sentar las bases de la hoja de ruta que debe culminar con el abandono de los carburantes contamiantes.

El problema, no obstante, es que en esta cumbre tan solo participan los países que se consideran "implicados" en la transición ecológica. Aun así, los participantes consideran que el balance del encuentro es positivo, puesto que se ha culminado lo que empezó el pasado fin de semana con una declaracion de intenciones. "Es el inicio de una nueva democracia climática global", ha asegurdo la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, al presentar las conclusiones del encuentro.

Uno de los acuerdos pasa por crear un panel internacional que sirva para definir como abordar la transición energética en los próximos cinco años. Además, los Estados han pactado también hacer un segundo encuentro, que se realizará en Tuvalu, un país insular muy afectado por la crisis climática.

"Limitaciones actuales"

Una de las "limitaciones actuales", en palabras de Vélez, de las cumbres del clima oficiales (la última fue en Brasil y la próxima será en Turquía) es la dificultad para cumplir con los compromisos adoptados. Es decir, pese a las contribuciones de muchos países, los avances no son lo suficientemente ambiciosos como para dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles de forma global.

Así, la cumbre alternativa de esta semana intenta poner sobre la mesa un nuevo comienzo, después de muchos años de acuerdos en las COP globales que se repiten cada otoño en busca de pactos sólidos. Algunos de los retos pendientes son acelerar la descarbonización de las balanzas comerciales y reformar el modelo financiero para sortear los escollos económicos que complican la descarbonización. El encuentro también ha servido para exigir más transparencia sobre los incentivos que aún existen a los combustibles fósiles. El plan pasa por saber con más exactitud qué grado de dependencia tiene cada país de los carburantes y a partir del análisis diseñar estrategias.

No vinculantes

De todas formas, cabe señalar que los compromisos adquiridos estos días en el Caribe no son vinculantes. El balance más destacado, explican fuentes de plataformas ecologistas que han estado presentes en el evento, es la consolidación de una nueva plataforma que pueda complementar y dar más relevancia a las negociaciones internacionales acerca del fin de las energías fósiles.

Manuel Pulgar Vidal, responsable mundial de Clima y Energía de WWF y presidente de la COP20, por ejemplo, ha defendido Santa Marta como un buen punto de partida: "No será fácil, pero empezamos aquí y ahora el camino que nos aleja del carbón, el petróleo y el gas". Algunos de los países participantes han mencionado la guerra en Irán y las consecuencias de la crisis de Ormuz como un elemento más para acelerar la transición energética.

La ministra de Clima y Crecimiento Verde de Países Bajos, país coorganizador, Stientje van Veldhoven, también ve en la cumbre el "inicio de un proceso más amplio": "Necesitamos transofrmaciones globales que no consisten solo en una transición energética, sino en una transición socioeconómica". "Si la transición falla para las personas, fallará para el mundo", sentenció.