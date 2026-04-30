Las cuatro claves para mejorar la gestión de personas: coherencia, respeto, reciprocidad y propósito
La Fundació Factor Humà, la entidad de referencia en el ámbito de la gestión de personas, celebró una sesión para analizar cómo las empresas pueden mejorar su credibilidad ejerciendo una influencia responsable que aporte una mirada humana a toda su operativa diaria
Xavi Datzira
En el día a día de las empresas, hay cuestiones que marcan la diferencia interna más allá de los resultados económicos: cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan las relaciones y si se escucha de verdad a las personas que trabajan en ella. Con el fin de remarcar la necesidad de que las organizaciones ejerzan lo que definen como “una influencia responsable”, la Fundació Factor Humà ha celebrado recientemente un encuentro de personas expertas de su Comisión Consultiva en The Valley Business & Tech School Barcelona para analizar cómo las empresas pueden potenciar su mirada humana para ganar en credibilidad.
En este sentido, la entidad de referencia en el ámbito de los recursos humanos pide recuperar toda una serie de valores. Para su director, José Miguel de la Dehesa, estos deberían ser “la coherencia, el respeto, la reciprocidad y el propósito compartido”. Cuatro claves que deben ser ejercidas tanto por los líderes como por los equipos, y que debe liderar la transformación real de las empresas. “La influencia no es un rol, es una práctica que tiene que ver con cómo ejercemos el poder, con qué límites ponemos y con la coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que somos”, añade Diana Perales, responsable de Actividades y Proyectos de la Fundació.
La quincena de participantes en el encuentro, titulado 'La influencia responsable en el mundo laboral', coincidieron en que este concepto empieza por lo más esencial: hacer bien el trabajo y ser buenas personas. A partir de ahí, los expertos pusieron sobre la mesa los principios que deberían guiar cualquier influencia con impacto real: coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, respeto y reconocimiento de las personas, un propósito compartido construido con los equipos y una forma de ejercer el poder capaz de poner límites y generar confianza.
Un liderazgo basado en el diálogo
Asimismo, se puso el foco en la necesidad de trasladar los principios del liderazgo humanista al funcionamiento cotidiano de las organizaciones. Más allá de los discursos, los participantes subrayaron la importancia de cómo se toman decisiones, se gestionan las relaciones y se escucha a las personas. En este sentido, reclamaron abrir espacios reales de diálogo, ‘feedback’ y autocrítica, e integrar estos valores en las políticas de Gestión de Personas para construir organizaciones más humanas a largo plazo.
Los participantes en el encuentro organizado por la Fundació Factor Humà destacaron la importancia de abrir espacios reales de diálogo, ‘feedback’ y autocrítica para construir organizaciones más humanas a largo plazo.
Durante el encuentro, también se advirtió sobre los riesgos de prácticas aparentemente participativas que, en realidad, no otorgan capacidad de decisión a los equipos. Este fenómeno, que definieron como “participación de fachada”, puede generar desconfianza y desconexión interna. Los expertos coincidieron en que afrontar conflictos, garantizar recursos y dar tiempo para la reflexión y el aprendizaje son elementos clave para ejercer una influencia responsable dentro de las empresas.
En un contexto de transformación social y generacional, los participantes destacaron la necesidad de comprender las distintas formas de vinculación al trabajo. Los especialistas señalaron que las organizaciones solo adquieren sentido como comunidad cuando ofrecen algo más que estabilidad económica, como propósito, participación, reconocimiento y seguridad psicológica. Asimismo, defendieron avanzar hacia modelos que integraran tanto los objetivos corporativos como los intereses personales de los trabajadores.
Organizaciones más igualitarias
Por último, se compartieron experiencias que evidencian tanto avances como desafíos en la construcción de organizaciones más coherentes y equitativas. Prácticas como la mejora de las condiciones laborales, la conciliación o la revisión de procesos con perspectiva de género fueron señaladas como claves para reforzar la credibilidad. En conjunto, los participantes coincidieron en la necesidad de evolucionar hacia modelos de liderazgo menos jerárquicos, basados en la confianza, la distribución del poder y la conexión con el propósito compartido.
Tras este encuentro, el siguiente paso de la Fundació será la gala de los Premios Factor Humà, que se celebrará el próximo 17 de junio en el Museu Marítim-Drassanes de Barcelona gracias a la colaboración de la Diputació de Barcelona. Bajo el lema, ‘¿Quieres influir? Hazte viral con causa’, la entidad prevé reunir a 400 directivas, directivos y profesionales de empresas catalanas y multinacionales.
Los Premios Factor Humà cuentan con la colaboración de la Diputació de Barcelona i con el patrocinio de Abertis, Ajuntament de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), BDO Abogados, Grup Bon Preu, laChincheta Comunicación, Cigna Healthcare, Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSSC), Laboratorio Gebro Pharma, Institut de Formació Contínua IL-3 (UB), Grupo Mutua Propietarios, NTT Data Spain, Performanse, Port de Barcelona, Randstad, Solorelatio, Talisman Eventos, Transports Metropolitants de Barcelona (TMB), Unió Consorci Formació (UCF), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Veolia.
Mejorar la gestión de las personas en las organizaciones
Los miembros de la Comisión Consultiva de la Fundació Factor Humà que participaron en el encuentro fueron Carlos Alcoba, responsable de Salud Mental y Estigma en el Ámbito Laboral de Obertament; Ana Alós, socia de Uria Menéndez; Lluís Casado, cofundador de Oscilatio Project; Carme Castro, socia fundadora de Kainova; Claudio Drapkin, socio fundador de Solorelatio; Antonio Fernández Carracedo, director LATAM en Development Systems; Jordi Garriga, socio director general en e-Motiva; Mar Gaya, fundadora de Igualando; José Antonio Lavado, socio fundador de Beethik y Bidea; Eduard Legazpi, socio director y fundador de Arza&Legazpi; Alicia Linares, pedagoga y cofundadora de Monday Happy Monday y profesora asociada en la UB; Verònica Platas, cofundadora de E-Shape; Esther Polo, socia consultora de Recursos Humanos en NKIP Consulting; Elisenda Porras, socia fundadora de Enprogress; y Pere Rosales, fundador y CEO de Inusual.
Creada y promovida por la economista, empresaria y política Mercè Sala en 1997, la Fundació Factor Humà tiene como objetivo mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. Actualmente cuenta con una comunidad de 95 empresas y organizaciones colaboradoras, lo que permite que más de 2.500 profesionales puedan acceder a sus recomendaciones.
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