CCOO y UGT anticipan protestas a finales de año si la patronal no desbloquea nuevas subidas salariales

Los sindicatos CCOO y UGT activarán protestas y movilizaciones hacia la segunda mitad del año contra la patronal si esta no desbloquea convenios y se aviene a nuevas subidas salariales. Los secretarios generales de las dos organizaciones sindicales mayoritarias en Catalunya, Belén López y Camil Ros, han comparecido este jueves en rueda de prensa para presentar los actos del Primero de Mayo, que este año está centrado en el rechazo contra las guerras en Irán, Palestina y Ucrania y sus efectos sobre los bolsillos de la población.

Las centrales tienen pendiente renovar junto a la CEOE a nivel estatal un nuevo acuerdo marco para guiar los incrementos de sueldos durante los próximos años y, por el momento, esas negociaciones no están avanzando. La incertidumbre entorno a la evolución de los precios derivados del conflicto en Oriente Medio preocupar y es por ello que CCOO y UGT preparan una primera demostración de fuerza el próximo 18 de junio en el Pabellón de Vistalegre, con una capacidad de 15.000 personas y que confían en llenar.

"Si vemos que el AENC [Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva] no se desencalla valoraremos movilizaciones", ha avanzado la líder de CCOO de Catalunya, Belén López. "Llevamos desde el acuerdo para la reforma laboral de 2021 ante una situación de bloqueo con la patronal", ha lamentado su homólogo de UGT, Camil Ros. Que la CEOE se encuentre en año electoral y tenga comicios como tarde en noviembre no contribuye que su actual presidente y candidato a la reelección, Antonio Garamendi, tenga incentivos para negociar antes de las votaciones.

750.000 catalanes pendientes de su salario

Actualmente, unos 750.000 catalanes están pendientes de ver renovados sus convenios colectivos y, por ende, sus salarios. Un total de 45 pliegos como, por ejemplo, el de supermercados están bloqueados, según ha cifrado la líder de CCOO, y las centrales amenazan con movilizaciones si las negociaciones con los empresarios no avanzan. "Queremos incrementos salariales que permitan responder al aumento del coste de la vida, necesitamos un reparto más justo de la riqueza que se está generando", ha afirmado.

Según los últimos datos de negociaciación colectiva disponibles, recopilados por el Ministerio de Trabajo, el incremento salarial medio en vigor es del 2,9%, a fecha de marzo; mientras que para ese mes el IPC estaba al 3,4% (en abril se ha moderado al 3,2%). Es decir, si ambas tendencias se mantienen a lo largo del año, los trabajadores volverán a perder poder de compra.

Contra las guerras y sus efectos

Bajo el lema "Primero de Mayo, contra las guerras y el fascismo, más derechos y sindicalismo", las centrales convocan manifestaciones en las principales ciudades de España. En Catalunya, el acto central será, como todos los años, en Barcelona, con una marcha desde plaza Urquinaona, por Via Laietana y hasta el histórico edificio de Correos, donde tendrán lugar los parlamentos.

Los sindicatos han hecho de su particular 'no a la guerra' el principal eslogan de este año. El del pasado fue la reducción del tiempo de trabajo, si bien el fracaso de la norma para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha diluido el protagonismo de dicha reivindicación durante este ejercicio.

"Perdimos una votación, pero es una reivindicación permanente y continua. Esperamos no tardar tanto como con la derogación de la reforma laboral, pero si hay algo que nos caracteriza es la constancia", ha afirmado Ros. Entre que Mariano Rajoy aprobó su reforma en 2012 y que Pedro Sánchez la derogó en parte, en 2021, pasaron nueve años.

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Otras reivindicaciones que llevarán las centrales al Día Internacional del Trabajador serán la regularización extraordinaria de migrantes, medidas para la prevención de riesgos laborales o políticas para reducir el coste de la vivienda, especialmente con el control de los precios del alquiler, entre otros. Los líderes sindicales han hecho un llamamiento a todos los trabajadores a no dejarse seducir por los "bulos de la derecha y la ultraderecha" y a no votarles en el ciclo electoral que se abrirá durante el próximo año.