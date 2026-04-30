CaixaBank defiende las bondades de la inmigración y pide alejar el populismo del debate

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacado este jueves en València las bondades de la inmigración, en un momento de renovada bronca política por el acuerdo del PP y Vox en Extremadura y Aragón donde se instaura la 'prioridad nacional' en el acceso a los beneficios públicos. Lo ha hecho en la rueda de presentación de resultados del primer trimestre de 2026, en el que la entidad obtuvo un beneficio neto de 1.572 millones de euros, un 7% más.

"España no crecería tanto sin la inmigración", ha dicho el ejecutivo, quien ha recordado el papel clave que juegan estos ciudadanos ante la falta de mano de obra en tantos sectores o en la atención a mayores y discapacitados. Dicho esto, ha añadido que "otra cosa es que un país analice" su capacidad para integrar a todo el aluvión de personas que llegan año tras año y que, en un futuro no muy lejano, podría derivar en que la mitad de la población tuviera ese origen. "Necesitamos la inmigración. España, por carácter, es un país con capacidad para la integración", ha añadido antes de abogar por que el debate sobre esta cuestión "debe hacerse no desde el populismo de corto plazo sino desde la seriedad institucional".

Impacto de Irán

Gortázar, por otro lado, ha afirmado que CaixaBank está "bien preparada", como el resto del sector financiero, para hacer frente a las turbulencias derivadas de la guerra en Oriente Medio, que en principio va a tener un mayor impacto "en nuestros socios europeos" por su dependencia superior en combustibles fósiles y la apuesta española por las renovables. Pero, claro, el escenario puede variar a peor en función de la duración del conflicto.

Gonzalo Gortázar, hoy en València / JM Lopez

De momento, sobre el impacto en la demanda de crédito, Gortázar ha sostenido que actualmente no se está viendo en conjunto una caída -"no se está notando en los grandes números", si bien en "determinados sectores y para determinados clientes" sí se ha percibido un efecto. "La situación sigue siendo de incertidumbre, de complejidad y de caída de la actividad económica", ha recalcado el consejero delegado del banco, que avanza que la crisis internacional "tendrá necesariamente un impacto" en España, aunque quizás más moderado que en el resto de la Unión Europea.

A pesar de la cierta tranquilidad con que CaixaBank mira el conflicto bélico en Oriente Medio, lo cierto es que su impacto en los precios y por ende en los tipos ya se está notando. Es por ello que las hipotecas y su encarecimiento han centrado parte de la intervención de Gortázar y de Matthias Bulach, director de Contabilidad, Control de Gestión y Capital de la entidad.

CaixaBank ha presumido de su fuerte liderazgo en el ámbito hipotecario (tiene una cuota de mercado del 25% y hace el 26% de las nuevas que se firman) y tiene en total a cerca de dos millones de clientes hipotecados. “Es un mercado muy importante desde el punto de vista financiero pero también social”, ha destacado Gortázar. El directivo también ha admitido que los tipos “han subido y van a seguir creciendo”.

Tipos

A pesar de que no ha querido precisar en qué entorno pueden acabar situándose por la “volatilidad muy alta” existente, ha recordado que el mercado anticipa tres subidas para este año y otra más para el próximo. “Pero con una inflación del 3%, que los tipos suban al 2,75% es lo lógico”, ha apuntado Gortázar.

Bulach, por su parte, ha querido recordar que más de la mitad de la cartera hipotecaria de CaixaBank es de hipotecas firmadas a tipo fijo, lo que hace que no vean su precio afectado por las subidas de tipos como la actual. “Hemos insistido mucho en la comercialización de hipotecas a tipo fijo porque protege a los clientes de este riesgo”, ha manifestado. En este sentido, Gortázar ha apuntado que en España se hacen “las hipotecas a tipo fijo más baratas de Europa”.

Balance de una “travesía por el desierto”

Gortázar cumplirá 12 años en el cargo el próximo mes de junio y una de las preguntas ha ido dirigida a que hiciera un balance de este tiempo. El financiero ha recordado así sus años al frente del banco: “En 2014 estábamos saliendo de una crisis muy fuerte y empezando la recuperación; hemos pasado malos años por el desapalancamiento de la economía y porque los tipos se pusieron en negativo durante siete años, fue una situación anómala y difícil de gestionar”. En su lectura, el directivo ha recordado que esta época difícil se vio “coronada por una pandemia” que obligó a CaixaBank a “reinventarse, adelgazar y hacer una travesía del desierto que ha sido muy exitosa”. También ha recordado la fusión con Bankia, “la más grande del sistema financiero español”, y ha declinado hacer pronósticos sobre su continuidad en el banco: “Estoy con muchas ganas y disfruto cada día, pero mi continuidad, lógicamente, depende de quien me nombra”.

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La rueda de prensa ha venido marcada por la protesta sindical a las puertas del banco por parte de los empleados de CaixaBank, que reclaman una mejoría de condiciones. El consejero delegado de la entidad se ha referido a la situación explicando que el problema viene motivado por la exigencia del banco. “Esta exigencia es parte de nuestro éxito y la queremos mantener; estoy convencido de que vamos a seguir beneficiándonos de esa simbiosis extraordinaria entre trabajadores, directivos y accionistas”.