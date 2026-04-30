Bruselas suaviza las reglas de fusiones para coronar a campeones europeos: prioridad a competitividad global
La UE abre una consulta pública para estudiar una reforma de las normas de fusiones para favorecer operaciones con la "capacidad para transformar los mercados"
El Ejecutivo pone mayor foco en innovación, inversión y resiliencia a la hora de evaluar las operaciones
Bruselas ha presentado este jueves —tras más de dos décadas— una reforma del marco europeo de fusiones con una nueva hoja de ruta que podría flexibilizar las megafusiones en el continente con el fin de competir con China y Estados Unidos. La Comisión Europea ha subrayado que "se acogen con satisfacción las fusiones que aumentan la competitividad de la industria europea, especialmente en los mercados mundiales”, según el borrador de 98 páginas elaborado por la Comisión Europea, visto por este periódico.
La responsable de Competencia de la UE, Teresa Ribera, pretende impulsar la "prosperidad a largo plazo" de Europa, a través de normas más flexibles sobre las fusiones, en respuesta a demandas de una reforma urgente por parte de sectores estratégicos como las 'telecos' en los últimos años. El nuevo borrador propone que el Ejecutivo favorecerá a operaciones con la “capacidad para revolucionar o transformar los mercados”. Entre otros factores, también agilizarán transacciones que conllevan el potencial de impulsar la financiación de inversiones o reducir los costes de las empresas.
La UE también avanza un nuevo criterio para evaluar los riesgos que conllevan las fusiones. Por ello, Bruselas no solo analizará el precio de las operaciones, sino también tomará en cuenta factores como la innovación, la calidad, la inversión, sostenibilidad o la resiliencia. El catálogo de daños que los reguladores estudiaran también se amplía. Bajo consideración estarán factores como la pérdida de competencia directa y de innovación hasta la reducción de la rivalidad en inversión, o bien la expulsión de rivales.
Entre otras novedades, la Comisión formaliza un examen más explícito: las empresas podrán defender sus operaciones, siempre y cuando compensan cualquier daño a competencia. La nueva guía también subraya que la UE analizará si estos proyectos plantean la pérdida de competencia en innovación y de la competencia futura en el mercado relevante.
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