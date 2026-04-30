Aldi abrirá ocho nuevas tiendas este año en Catalunya: las dos más inminentes, en Montcada i Reixac y en Barcelona

La cadena de supermercados Aldi tiene previsto abrir este 2026 ocho nuevas tiendas en Catalunya, la primera de ellas el próximo 13 de mayo en la plaza de Espanya de Montcada i Reixac (Vallès Occidental). La siguiente, ya en junio, será la de la calle de Bac de Roda del barrio de Sant Martí de Barcelona. También en la capital catalana, la cadena reabriá su tienda del número 60 de la calle del Comerç, en el Born, un local que está situado junto al espacio cultural del antiguo mercado y que ahora lleva un tiempo cerrado por reformas. Con estas primeras inversiones, la compañía alemana alcanzará los 110 establecimientos en Catalunya y rozará los 1.500 trabajadores.

Con las dos primeras inauguraciones, se refuerza, además, la red comercial de Aldi en la provincia de Barcelona, donde tendrá ya 78 establecimientos. Con este plan de expansión, uno de cada cinco establecimientos de la cadena en España, el 22% del total, para ser exactos, se encuentra ya en Catalunya. En los últimos tres años, la compañía ha aumentado su plantilla en un 18% en esta autonomía, tras incorporar 270 nuevos trabajadores. A cierre de 2025, contaba con un equipo de más de 1.450 trabajadores y la previsión es la de seguir creciendo a medida que se abran nuevas tiendas.

Exterior de un supermercado de la cadena alemana Aldi. / Aldi

Este crecimiento se refleja también en la cifra de clientes, ya que, según los datos más recientes de la compañía, más de 1,4 millones de familias catalanas compran en estos supermercados, lo que sitúa a la cadena en casi la mitad de los hogares de Catalunya. El punto fuerte de Aldi es el impulso de su modelo de negocio orientado al descuento, de manera que en sus tiendas predominan los productos de marca propia, que representan el 90% de los productos que tiene a la venta. Para los alimentos frescos, afirma la compañía, cuenta con más de 70 proveedores locales, de los que adquiere más de 190 productos, lo que representa que el 24% de las firmas que suministran a Aldi son catalanas.

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El súper de Montcada

El nuevo supermercado de Montcada i Reixac contará con una superficie de más de 1.000 metros cuadrados y de un aparcamiento propio con capacidad para 71 plazas. La nueva tienda abrirá de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas, y contará con un equipo de 17 trabajadores.