Xavi Abat, abogado: "En una donación de vivienda los impuestos son elevados y transmitir las propiedades puede salir muy caro"

Decidir donar la vivienda a un hijo no siempre es una decisión fácil y tampoco sencilla de llevar a cabo, ya sea por los trámites burocráticos que conlleva o por la carga fiscal añadida. En este sentido, el abogado Xavi Abat advierte sobre los posibles errores que se pueden cometer en transmisiones de vivienda.

Por otro lado, señala las opciones legales a las que podemos recurrir en estos casos. "En España sólo puedes transmitir tu vivienda de tres maneras jurídicas. A través de una compra-venta, a través de una donación o a través de herencia en testamento", asegura el jurista.

Las opciones de transmisión menos fiables

En este caso, el experto descarta dos de los métodos mencionados, debido al coste que nos puede suponer. En cuanto a la donación, asegura que los impuestos son demasiado elevados, por lo que transmitir la vivienda puede salir muy caro a los implicados.

Ahora bien, en cuanto a la compraventa entre familiares, tampoco la considera una buena opción. El elemento clave aquí sería el Impuesto a Transmisiones Patrimoniales (ITP), con una carga fiscal del 10%.

Además, esta última acción implica renunciar a la vivienda en vida para dársela a tu hijo, por lo que se pierde el control antes tiempo y puede afectar a su economía o a la propia situación personal.

Transmitir la vivienda como parte de la herencia

Sin embargo, la opción más recomendable para el experto, y también la más habitual, sería la transmisión de vivienda como herencia en el testamento. Según Abat, esta sería la mejor forma de garantizar la titularidad de vivienda a los padres hasta su fallecimiento.

Aparte de ello, solamente se pagaría una cantidad mínima de impuestos, con posibilidad de obtener ventajas fiscales en algunas comunidades autónomas, debido a la carga fiscal más reducida en ciertos territorios.

Una opción extra: la disolución de condominio

Por último, Xavi Abat menciona una alternativa que suele ser desconocida por los ciudadanos: la disolución de condominio. Este método consiste en ceder primero una pequeña parte de la propiedad al hijo y luego llevar a cabo esta disolución de condominio.

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"De un 10% del ITP podrías acabar pagando solo un 1% entre un 0,5 y un 1% por actos jurídicos documentados" asegura. Aun así, advierte que esta acción podría considerarse fraude fiscal, aunque teóricamente sería un método legítimo para trasmitir la propiedad poco a poco si se realiza de forma adecuada.