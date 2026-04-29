Estos son los países de Europa donde puedes cobrar más y tener más futuro profesional

Es muy importante saber qué países del mundo tienen las mejores oportunidades, tanto laborales como económicas y educativas. El recientemente publicado Índice de Oportunidades Henley 2026 se encarga de evaluar estos aspectos y determinar cuál es el país donde mejor vida se puede tener.

La lista clasifica las vías de residencia y ciudadanía más efectivas, según la inversión y el mérito, que permiten acceder a países que ofrecen no solo una educación excepcional, sino también la solidez económica, las oportunidades profesionales y la movilidad global necesarias para que el talento y la ambición alcancen su máximo potencial.

Según indican, entre el 50% y el 60% de la variación global de los ingresos se debe a las diferencias en los niveles de ingresos promedio nacionales. Por lo tanto, acceder a economías con mayor desarrollo económico mediante la educación, junto con los derechos de residencia o ciudadanía, puede mejorar significativamente los ingresos a lo largo de la vida y la calidad de vida en general.

Recurso estratégico para familias

Según indican en su página web, "Henley & Partners incorporó clientes de 100 nacionalidades diferentes y recibió consultas de personas en 217 territorios solo en 2025, lo que subraya la creciente demanda global de acceso a oportunidades. En este contexto, el Índice de Oportunidades de Henley se presenta como un recurso estratégico para familias con movilidad internacional que buscan ampliar las oportunidades disponibles para sus hijos y las futuras generaciones".

El índice evalúa a 15 países líderes que ofrecen programas de residencia y ciudadanía en función de seis parámetros clave. Estos son el potencial de ingresos, el avance profesional, las excelentes perspectivas laborales, la educación premium, la movilidad económica y la alta habitabilidad.

Líder del ranking

La primera clasificada de este índice es Suiza, que destaca con su 86% de puntuación total de oportunidades. Además, sus notas más destacadas son la de potencial de ingresos, con un 100, y la de movilidad económica, con un 93.

La segunda clasificada es Singapur, con 81 oportunidades de cada 100. Destaca mucho en campos como potencial de ingresos, con una puntuación de 100; excelentes perspectivas laborales, con 98; y movilidad económica, con 92. Por otro lado, los parámetros que más le bajan la puntuación son el de la educación premium y el avance profesional.

Australia se queda cerca

Finalmente, encontramos a Australia, que cierra el podio con 80 oportunidades de cada 100, siguiendo muy de cerca a Singapur. Este país mantiene sus puntuaciones bastante regulares; aun así, destaca en los campos de potencial de ingresos y educación premium.

Realmente, los tres siguientes países, Reino Unido (4º), Estados Unidos(5º) y Canadá (6º), han quedado con 79%, 79% y 78%, respectivamente. Por tanto, no existe mucha diferencia entre estos países y los que hay dentro del podio.

A estos les sigue Austria (7º), Emiratos Árabes Unidos (8º), Nueva Zelanda (9º) y Hong Kong (10º).

Cierran la lista Grecia (el 15º), Portugal (14º), Malta (13º), Latvia (12º) e Italia (11º), pero ni Francia ni España salen en esta lista.

Fuentes: