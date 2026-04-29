Mercado inmobiliario
Santiago Niño Becerra, economista: "Me parece absurdo considerar la vivienda habitual como riqueza"
El economista critica el enfoque oficial, calificando la vivienda habitual como un tema tabú y cuestionando su consideración como riqueza de las familias
El serio aviso de Niño Becerra: "¿Se baraja la posibilidad de un gran apagón, sea por un fenómeno eléctrico o por un ciberataque?
La actual crisis en el mercado inmobiliario no hace más que aumentar las dudas en los ciudadanos españoles. En algunos casos, la dificultad para acceder a la vivienda se habría convertido en una de las mayores preocupaciones para muchos, ya sea para comprar o simplemente para recurrir al alquiler.
A día de hoy, los precios elevados de la vivienda limitan la capacidad de invertir en el sector inmobiliario. A este factor se le suma la escasa capacidad de ahorro en la población, sobre todo en los más jóvenes.
La vivienda en España: un tema tabú
En vista de la situación, el Gobierno habría propuesto medidas orientadas a la vivienda, aunque no compartidas por algunos expertos. Una de estas voces críticas sería el economista Santiago Niño Becerro, que señala lo absurdo de considerar la vivienda habitual como riqueza.
Para Niño Becerro, uno de los problemas principales es que la vivienda continúa siendo un tema tabú. Todo ello respondería a los temas del contexto actual, entre los que destaca el derecho a la propiedad, la responsabilidad de los bancos en cuanto a las hipotecas, además del papel de la vivienda como parte de la riqueza familiar.
La falta de vivienda y un aumento de la demanda
A su vez, considera limitado el proyecto actual entre el Estado y las comunidades autónomas con el que se pretende aumentar la oferta de vivienda. El experto asegura que la construcción de 94.000 inmuebles en España no resolvería la escasez de vivienda, e incluso se quedaría corto.
Conforme la demanda de vivienda aumenta, también lo hacen los precios, aunque sin una mejoría esperable, por lo menos, en los próximos meses. En todo caso, la situación del mercado inmobiliario plantea escenarios complejos que deben atajarse de forma progresiva y, con ello, disminuir los riesgos económicos en el futuro.
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