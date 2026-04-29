Santander gana 5.455 millones hasta marzo, un 60,3% más gracias a la plusvalía de Polonia

El Banco Santander arranca el primer trimestre del año con un beneficio neto de 5.455 millones de euros, lo que supone un aumento del 60,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de un impulso alcanzado, en gran medida, por la plusvalía de 1.895 millones generada por la venta de Santander Bank Polska, su negocio en Polonia, aunque si se elimina este efecto extraordinario, el banco obtuvo un beneficio de las operaciones continuadas de 3.779 millones, un 12,3% más.

El resultado sigue el ritmo alcanzado el año anterior, donde el grupo cerró el ejercicio de 2025 ganando un total de 14.101 millones de euros, lo que supone un 12% más en comparación con el año anterior. "Nuestra diversificación geográfica y de balance, junto con una gestión disciplinada del riesgo, siguen siendo fortalezas clave en un entorno de mayor incertidumbre geopolítica, lo que nos permite ofrecer un crecimiento rentable y sólido", ha afirmado la presidenta del banco, Ana Botín.

Más ingresos

En este sentido, la entidad elevó sus ingresos totales hasta 15.140 millones de euros, un 3,8% más, apoyada, según explican mediante el el comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el incremento de la actividad de clientes. El margen de intereses alcanzó los 11.019 millones (+3,7%), mientras que las comisiones también avanzaron con fuerza gracias al mayor volumen de negocio.

Y es que el grupo suma tiene una base cada vez mayor, sumando ya 176 millones de clientes, tras incorporar ocho millones en los últimos doce meses. En esta tarea destaca el impulso del banco digital Openbank, que ha superado el millón de usuarios en México apenas un año después de su lanzamiento.

Sin embargo, cuando se desgranan los beneficios por segmentos de negocio, la división de banca minorista obtuvo un beneficio de 2.009 millones de euros, un 9,2% más, con un alza del 1,7% en los ingresos, hasta 8.284 millones de euros. En contraposición, la división de banca digital Openbank contabilizó una facturación de 3.260 millones, un 0,8% más, mientras que los beneficios se contrajeron a 290 millones, un 41% menos.

Eficiencia y rentabilidad en mejora

Así, más allá del impacto puntual de Polonia, el banco llegó a marzo con 6.589 oficinas, lo que supone una reducción de 1.034 locales en un año. El número de trabajadores también se redujo en 11.260 personas, hasta 185.243 empleados. Gracias a ello, los costes de personas en el trimestre se redujeron un 0,9%, hasta los 3.379 millones, mientras que el resto de gastos de administración alcanzó los 1.923 millones, un 5,8% menos.

El banco insiste que estas cifras reflejan una mejora estructural de su rentabilidad. En este sentido, el beneficio ordinario —que excluye elementos no recurrentes— alcanzó un récord de 3.560 millones, un 12% más, apoyado en la ejecución de la estrategia de transformación interna que busca alcanzar más eficiencia.

Esta hoja de ruta, basada en plataformas globales y digitalización, está permitiendo reducir costes. De hecho, los gastos totales cayeron un 3%, lo que impulsó el margen neto un 10%, hasta 8.656 millones, y mejoró la ratio de eficiencia al 42,8%. En este sentido, la rentabilidad (marcada por el RoTE ordinario) se situó en el 15,2%, mientras que el beneficio por acción creció un 17%.

La ratio de capital CET1, el principal indicador de solvencia y solidez financiera de un banco, se situó a cierre de marzo en un 14,4%, lo que supone una mejora de 1,5 puntos porcentuales frente a un año antes. La ratio de capital total, mejoró en 1,7 puntos, hasta el 18,9%.

Además, el valor tangible por acción más dividendo aumentó un 19%. La entidad asegura que mantiene un su compromiso con el inversor. En marzo aprobó un dividendo final en efectivo de 12,5 céntimos por acción, que se abonará en mayo, elevando la retribución total con cargo a 2025 un 14%. A ello se suma un programa de recompra de acciones de hasta 5.000 millones de euros.

En conjunto, la remuneración al accionista ronda los 7.100 millones, aproximadamente el 50% del beneficio.

Noticias relacionadas

De cara al futuro, Santander reafirma sus objetivos: espera crecimiento de ingresos de un dígito medio en 2026, mejora adicional de la eficiencia y una ratio de capital en el entorno del 12,8%-13%. Más a largo plazo, el banco aspira a superar los 20.000 millones de beneficio en 2028 y alcanzar más de 210 millones de clientes, apoyado en su escala global y la digitalización.