Renfe recupera el AVE directo que une Barcelona con Granada y Málaga

Renfe recupera este jueves, 30 de abril, la circulación de los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Granada, y reanudará el próximo lunes, 4 de mayo, la línea hasta Málaga, que estaba interrumpida por las incidencias causadas por el temporal que afectó a Andalucía en febrero. La compañía ferroviaria ya ha sacado a la venta los billetes para este servicio, que permitirá reconectar Catalunya con ambas ciudades sin necesidad de hacer escala en Madrid. Además, Renfe prevé activar también el 4 de mayo una segunda frecuencia diaria entre Barcelona y Sevilla por sentido, que se une al primer trayecto que empezó a circular en marzo.

En paralelo, Renfe ofrece a partir de este jueves el primer AVE directo entre Madrid y Málaga tras la recuperación de la infraestructura, que saldrá a las 9.50 de la capital de España y llegará a las 12.50 a la ciudad andaluza. En sentido inverso, el primer servicio de Renfe partirá de Málaga a las 12.00 horas y llegará a Madrid a las 14.58 horas.

La conexión directa de alta velocidad se recupera en este corredor después de casi tres meses, tras el derrumbe del talud en Álora, donde se ha llevado a cabo una compleja obra, si bien previamente la línea ya estaba afectada por el trágico accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), con 46 fallecidos. Durante el periodo que han durado los trabajos, la compañía ha impulsado un plan alternativo de transporte para unir Málaga con Madrid mediante autobuses.

161 frecuencias semanales

La oferta total de Renfe será de 161 frecuencias semanales y una media de 25 servicios diarios en ambos sentidos. No obstante, las actuales condiciones de la infraestructura, con tramos en los que la circulación se mantiene por vía única, obligan a ajustar la programación del servicio y a modificar los horarios respecto a los vigentes antes del corte de vía, ha explicado la fuente.

Renfe restablece también desde este jueves, a las 12.00 horas, la totalidad de los servicios directos Avant con origen y destino Málaga. Los primeros trenes Málaga-Sevilla se verán afectados por el plan alternativo vigente hasta el momento: los cuatro primeros servicios realizarán, como hasta ahora, parte del recorrido por carretera entre Antequera y Málaga.

Los servicios Avant Málaga-Córdoba-Sevilla volverán a circular sin necesidad de efectuar transbordo, recuperándose así la conectividad directa habitual, con una oferta desde el 1 de mayo de 14 trenes en día laborable, ocho los sábados y domingos. Los servicios Avant Málaga-Granada también se restablecerán a partir de las 12.00 horas del 30 de abril, suprimidos desde las incidencias ocasionadas por el temporal, con una programación de seis servicios diarios.

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Las actuales condiciones de la infraestructura, que obligan a circular en algunos tramos por vía única, también han hecho necesario modificar los horarios de los servicios Avant de Andalucía, incluidos los de la relación Sevilla-Córdoba-Granada.