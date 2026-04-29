El Port de Barcelona adjudica la futura hidrogenera a SympH2ony, que invertirá 20 millones de euros

El Port de Barcelona ha dado un paso decisivo en su estrategia de descarbonización al adjudicar a SympH2ony la construcción y explotación de la futura hidrogenera del recinto. El proyecto, licitado en septiembre del año pasado, supondrá una inversión superior a los 20 millones de euros, según han informado desde la autoridad portuaria y se trata de una infraestructura clave para el suministro de hidrógeno verde a vehículos y maquinaria portuaria.

La nueva instalación se ubicará en una parcela de unos 7.000 metros cuadrados en la ZAL Prat, junto a las principales áreas logísticas de El Prat de Llobregat y la Zona Franca. Su puesta en marcha permitirá abastecer a camiones, autobuses y equipos portuarios, "actuando como palanca para la progresiva transformación de flotas hacia modelos de cero emisiones", aseguran.

40 años prorrogables

El proyecto, adjudicado en el consejo de administración de este miércoles, va más allá de una hidrogenera convencional. Incluye tanto la producción como el suministro de hidrógeno verde, además de soluciones integrales de movilidad. Entre ellas, unidades móviles para repostar maquinaria que no pueda desplazarse hasta la planta y la posibilidad de conexión futura mediante canalizaciones a grandes consumidores industriales. En términos técnicos, la planta contará con una capacidad de electrólisis de 3,1 MW en 2030, ampliable hasta 6,2 MW en 2032. A pleno rendimiento, podrá producir hasta 540 toneladas anuales de hidrógeno verde. Este se generará in situ mediante electrolizadores alimentados con energía 100% renovable, garantizando un combustible neutro en emisiones, en línea con los criterios ya fijados en el concurso público lanzado en 2025.

Accesos a la ZAL del Port de Barcelona, la primera plataforma logística que se construyó en el Estado. / Zowy Voeten

La concesión, otorgada por un periodo de 40 años prorrogables, incluye también la urbanización de los accesos y la construcción de una rotonda para facilitar la operativa de entrada y salida de vehículos. La adjudicación consolida el papel de SympH2ony como socio tecnológico del puerto en la transición energética. La compañía, creada en 2024 por Toyota Tsusho Europe y Messer, tiene como objetivo acelerar la implantación del hidrógeno en sectores difíciles de electrificar, como el transporte pesado y la logística.

Modelo integral

Su propuesta en Barcelona se enmarca en una estrategia más amplia para desarrollar un ecosistema europeo del hidrógeno, combinando producción, infraestructuras de repostaje, vehículos de pila de combustible y servicios asociados para la gestión de flotas. La nueva hidrogenera se integrará en el Plan de Transición Energética del puerto, junto a iniciativas como la electrificación de muelles (Nexigen) y los proyectos fotovoltaicos en la ZAL. Con ello, el enclave busca consolidarse como hub regional de producción y distribución de hidrógeno verde y avanzar en la sustitución de combustibles fósiles en la cadena logística.

La infraestructura, cuya entrada en operación estaba prevista inicialmente para 2028 tras la licitación, se perfila como una de las primeras de estas características en el sistema portuario español, tanto por su capacidad como por su modelo integral de producción y suministro.