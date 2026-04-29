Bitcoin encuentra su ‘suelo’ y se estabiliza en los 77.000 dólares a la espera de la Fed

El precio del bitcoin se mantiene este 29 de abril en torno a los 77.000-78.000 dólares (unos 66.000 euros), en una fase de aparente calma tras el impulso alcista de las últimas semanas. La principal criptomoneda del mercado registra ligeras subidas diarias, cercanas al 1%, mientras que en el balance semanal apenas muestra variación, lo que refleja un escenario de estabilidad poco habitual en este tipo de activos.

Esta pausa no implica debilidad. Al contrario. Según coinciden varios analistas del sector, el mercado está atravesando una fase de consolidación en zona de máximos, un comportamiento considerado saludable tras un rally sostenido.

Desde Binance, su director en España, Javier García de la Torre, explica que el bitcoin “continúa consolidando en zona de máximos recientes”, en un entorno donde conviven la recogida de beneficios a corto plazo con una acumulación progresiva de inversores de largo plazo.

El dinero institucional marca el ritmo

Uno de los factores clave detrás de esta estabilidad es el creciente peso del capital e inversión institucional. Firmas como Kraken destacan el papel de vehículos cotizados y grandes compañías.

El economista jefe de Kraken, Thomas Perfumo, señala que bitcoin está mostrando “una fortaleza notable impulsada por flujos de capital”, en referencia a operaciones millonarias como las realizadas por empresas que acumulan BTC en balance.

En la misma línea, Edgar Plascencia, director de Bitget para Iberia, subraya que el actual movimiento “no está impulsado por un posicionamiento especulativo agresivo”, lo que aporta mayor solidez frente a ciclos anteriores dominados por inversores minoristas.

Este cambio de perfil inversor reduce la volatilidad y refuerza la idea de que bitcoin se está integrando en estrategias más amplias de cartera, junto a activos tradicionales.

La Fed y el BCE, en el punto de mira

A corto plazo, el principal catalizador del mercado es la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y el Banco Central Europeo (BCE). La reunión de esta semana mantiene en vilo a los inversores.

Desde eToro, el analista Simon Peters advierte de que cualquier señal de tipos de interés más altos durante más tiempo podría frenar el reciente impulso del bitcoin.

El contexto macro tampoco ayuda a despejar dudas. La persistencia de la inflación (pese a bajar dos décimas en abril), el precio elevado del petróleo y la incertidumbre geopolítica –como las tensiones en Irán– siguen condicionando el apetito por el riesgo.

¿Hacia los 80.000 dólares?

Pese a la pausa actual, el sesgo del mercado sigue siendo positivo. Los expertos apuntan a que, si continúan las entradas de capital, el bitcoin podría superar el rango de los 80.000-85.000 dólares en las próximas semanas.

Por ahora, el mercado digiere ganancias. La lateralidad actual refleja un equilibrio entre oferta y demanda, con inversores esperando nuevas señales antes de tomar posiciones.

Noticias relacionadas

En este contexto, el comportamiento del bitcoin deja una lectura clara: menos euforia, más estructura. Y un mercado cada vez más ligado a los grandes flujos financieros globales