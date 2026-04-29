Pau Molins entra en el consejo de la cementera familiar

Nuevos cambios en el consejo de la cementera Molins. La empresa familiar someterá a su junta general de accionistas, prevista para el próximo 26 de junio, una renovación de su consejo de administración que incluye la entrada del abogado Pau Molins como consejero dominical. El nombramiento se produce en sustitución de su hermana Glòria Molins Amat, que deja el cargo a sus 85 años, y en representación de Noumea, una de las patrimoniales que articulan la participación de la familia en el capital del grupo. La decisión aparece recogida en la convocatoria de junta que el grupo industrial ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Pau Molins pertenece a la rama de los Molins Amat y es el hermano menor de este linaje familiar, del que forma parte el expresidente de la compañía Joan Molins Amat, quien continúa como miembro del consejo de administración después de haber presidido la compañía entre 2017 y 2025. El movimiento se inscribe en el proceso de relevo generacional dentro de las distintas ramas familiares con presencia en la empresa.

Licenciado en Derecho y fundador del bufete Molins Defensa Penal, Pau Molins ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito jurídico. En los últimos años ha tenido visibilidad pública por su participación en procedimientos judiciales relevantes, entre ellos la defensa del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en la causa relacionada con los hechos del otoño de 2017 en Cataluña.

La propuesta de nombramiento forma parte del punto de renovación del consejo incluido en el orden del día de la junta, que también contempla la reelección de Carles Rivera Molins como consejero dominical y la continuidad de Rafael Villaseca, también presidente de Celsa y Veolia España, como consejero independiente, además de otros nombramientos .

La junta abordará asimismo la aprobación de las cuentas anuales, la gestión del consejo, la política de remuneraciones y distintas modificaciones estatutarias, en una cita que se celebrará en el domicilio social de la compañía en Sant Vicenç dels Horts.

Cabe recordar que en el último año han existido fuertes tensiones en el seno de la familia Molins, donde tres ramas se reparten el control de la compañía: los Molins López-Rodó (33,6% de las acciones), los Molins Amat (31,5%) y los Molins Gil (25,2%). El acuerdo alcanzado entre los Molins Gil y los Molins López-Rodó para forzar el adiós del anterior presidente, Joan Molins Amat, desencadenó una dura batalla interna que los Molins Amat perdieron. En junio de 2025, se consumó el adiós del histórico presidente de la compañía, que cedió su cargo a Julio Rodríguez. De este modo, por primera vez la cementera era presidida por un directivo ajeno a la familia y por primera vez el nuevo presidente no contaba con el apoyo de todas las ramas familiares, cosa que provocó un profundo malestar entre los Molins Amat.

Como consecuencia de este relevo sin consenso, el pasado mes de diciembre se rompió el histórico pacto de sindicación de acciones que agrupaba a los Molins López-Rodó, a los Molins Gil y a una parte de los Molins Amat, que tenían el 14% de la empresa.

A lo largo del último año, Molins ha seguido con su estrategia de crecimiento a base de compras de otras empresas. El tándem que forman Julio Rodríguez como presidente y Marcos Cela como consejero delegado ha seguido con su política de crecimiento inorgánico, y la operación más destacada es la de la cementera portuguesa Secil, que costará un total de 1.400 millones de euros.