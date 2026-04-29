Nuevo convenio de hostelería en Catalunya: los camareros tendrán 31 días de vacaciones y subidas salariales del 15%

Catalunya actualiza las condiciones laborales de uno de sus sectores clave. La actualización del Convenio Colectivo de Hostelería y Turismo introduce mejoras en vacaciones, salarios y permisos que afectan a miles de trabajadores, especialmente camareros, cocineros y personal de servicios. Algo que, a menos de dos meses de que comience el verano, es una gran noticia para el sector. Sin embargo, cabe destacar que se trata de un acuerdo sectorial, no de una ley general, y su alcance está limitado a quienes trabajan bajo este convenio.

La medida más llamativa es el aumento de las vacaciones. El texto fija 31 días naturales al año, frente a los 30 habituales en muchos convenios. Es una mejora real, aunque moderada, ya que supone un solo día adicional respecto a la situación anterior.

Más vacaciones

El convenio, firmado por patronal y sindicatos tras meses de negociación, establece que el personal tendrá, como hemos mencionado anteriormente, derecho a esos 31 días de descanso anual, con la correspondiente parte proporcional en caso de no haber trabajado todo el año. Además, se recomienda que las vacaciones se disfruten entre abril y octubre, coincidiendo con la temporada alta del sector.

Conviene subrayar que este cambio no implica una modificación de la normativa laboral general en España, sino que se enmarca dentro de la negociación colectiva, que permite mejorar –pero no empeorar– las condiciones mínimas fijadas por ley.

Subidas salariales de hasta el 15%

El acuerdo también contempla una subida salarial acumulada del 15% hasta 2028. El incremento se repartirá en tramos anuales: un 4% en 2025, 2026 y 2027, y un 3% en 2028. Con ello, los salarios base del sector superarán los 1.550 euros brutos mensuales, con cifras más altas en categorías superiores.

Este incremento busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años, uno de los principales puntos de fricción en la negociación entre sindicatos y empresarios.

Nuevos permisos y mejoras laborales

El convenio incorpora también cambios relevantes en permisos retribuidos. Destaca la ampliación del permiso por hospitalización o enfermedad grave de familiares, que pasa de tres a cinco días. Además, se introduce un nuevo permiso por urgencias familiares, con hasta cuatro días al año en horas equivalentes.

A ello se suma un derecho de ocho horas retribuidas anuales para acudir a consultas médicas propias o acompañar a familiares de primer grado.

Esto supone un gran avence, pero Catalunya sigue sin liderar el ranking de vacaciones y mejoras laborales del sector hostelero

Aunque el titular pueda sugerir un cambio significativo, Catalunya no se sitúa a la cabeza en este aspecto. Otros territorios, como Baleares o algunas provincias andaluzas, cuentan con convenios que alcanzan o superan los 33 o incluso 35 días naturales.

En la práctica, el nuevo convenio catalán se alinea con otras zonas como Alicante o Murcia, que también reconocen 31 días, mientras que el mínimo habitual en España se mantiene en 30 días naturales.

Una mejora real, pero limitada

El nuevo marco laboral introduce avances en un sector tradicionalmente marcado por la temporalidad y la presión estacional, aunque en los últimos años ha disminuido el efecto de la campaña de verano. No obstante, el impacto de algunas medidas, como el aumento de vacaciones, es limitado en términos cuantitativos.

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En conjunto, el acuerdo refleja una tendencia hacia la mejora progresiva de las condiciones en hostelería, apoyada en la negociación colectiva, más que en cambios estructurales de la legislación laboral.