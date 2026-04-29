El ministro Óscar Puente pide complicidad a la UE para acelerar la entrega de trenes tras el fiasco de Rodalies

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha elevado este miércoles a escala europea el problema de los retrasos en las entregas ferroviarias en plena crisis por los trenes de Rodalies en Catalunya. Desde Nicosia, en una reunión informal de ministros de la UE de estas competencias, ha buscado la complicidad de sus homólogos para agilizar los procesos de certificación y entrega de material rodante, que actualmente pueden alargarse "entre seis y siete años", se ha quejado.

En este contexto, el llamamiento a Europa busca introducir cambios en el sistema para evitar que los proyectos ferroviarios acumulen años de desfase. Entre las medidas planteadas, Puente ha pedido mejorar la coordinación regulatoria, reforzar los procesos de evaluación y ampliar las infraestructuras de ensayo, con el objetivo de reducir los plazos sin comprometer la seguridad. El movimiento llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reuniera el lunes con la cúpula de Alstom para abordar el retraso del mayor contrato ferroviario en marcha en España. La compañía se comprometió a entregar los dos primeros trenes en junio y un total de 16 antes de que termine 2026, muy por debajo del ritmo previsto inicialmente.

Competitividad lastrada

Puente ha defendido ante sus colegas europeos que las demoras en la fabricación, validación y puesta en servicio de trenes están “lastrando la competitividad” del sector ferroviario comunitario. En su intervención, ha apuntado a problemas estructurales que coinciden con el caso español: una regulación fragmentada, procedimientos lentos y una industria con dificultades para responder con agilidad a grandes pedidos. “No podemos invertir en la fabricación, entrega y puesta en servicio de un tren unos 6 o 7 años, como está sucediendo ahora”, ha lamentado el ministro en el encuentro de Chipre.

Consejo informal europeo de ministros de Transportes y de Asuntos Marítimos en Nicosia (Chipre). / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

El diagnóstico encaja con lo ocurrido en el contrato de Rodalies, adjudicado a Alstom en 2021 y ampliado en 2022 hasta un total de 201 trenes y unos 1.800 millones de euros. Tal como ha venido publicando este diario, el proyecto acumula retrasos por fallos industriales en la planta de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental, Barcelona), errores en el montaje —incluida la instalación incorrecta de bogies— e incidencias durante las pruebas que han afectado a la homologación de las unidades.

Discusión productiva

En paralelo, el ministro ya había endurecido el tono en las últimas semanas. En una entrevista reciente en EL PERIÓDICO, calificó el retraso de “inasumible” y advirtió de que, de haberse cumplido el calendario, decenas de trenes deberían estar ya en servicio. El propio Puente admitió que las penalizaciones previstas en el contrato no resolverán el problema de fondo: la urgencia de renovar una flota envejecida, con unidades que en muchos casos superan los 35 años.

El ministro ha tildado de “productiva” la discusión mantenida a este respecto, y ha mostrado su esperanza en abordar estas mejoras en sesiones posteriores. “Es una satisfacción coincidir con la visión que tiene la Agencia Europea Ferroviaria. Hoy tenemos motivos para el optimismo” ha concluido.