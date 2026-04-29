La España rural, protagonista de los VII Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles

En su séptima edición, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el 3 de junio, los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles incorporan este año una categoría especial pensada para reconocer iniciativas desarrolladas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Este reconocimiento busca visibilizar proyectos que generan actividad económica, impulsan el empleo y contribuyen a mantener vivo el tejido productivo en entornos rurales.

En esta nueva edición de los premios a los Mejores Productores Sostenibles organizados por BBVA se volverán a seleccionar diez iniciativas del ámbito agroalimentario, desde la agricultura y la ganadería hasta la pesca y la producción de alimentos, que destaquen por integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio.

Como en años anteriores, los productos de los proyectos ganadores formarán parte de una receta elaborada por los hermanos Roca, lo que contribuirá a dar visibilidad en su trabajo. Además, contarán con un plan de difusión a nivel nacional que les permitirá ampliar su alcance. En el caso de la nueva categoría especial, el proyecto ganador recibirá además una dotación económica de 5.000 euros.

Proceso de selección

El proceso de selección para los diez ganadores tendrá en cuenta una visión amplia de la sostenibilidad, valorando tanto la solidez económica de los proyectos como el relevo generacional o su impacto social en el entorno. En este sentido, se tendrán especialmente en cuenta iniciativas que fomenten la creación de empleo o el desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad.

“Estos premios nacen con la vocación de identificar y dar visibilidad a quienes están transformando el sector agroalimentario desde dentro, integrando la sostenibilidad en su modelo de negocio de modo real y medible. En un contexto de transición hacia una economía más sostenible, el sector primario juega un papel clave, no solo por su capacidad de generar alimentos, sino también por su contribución al equilibrio territorial y al desarrollo de las zonas rurales”, señaló el director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano.

Productores de entornos rurales

Por su parte, Joan Roca, chef y copropietario de El Celler de Can Roca, ha destacado que “poner el foco en los productores que desarrollan su actividad en entornos rurales es clave para preservar el origen de la gastronomía. Este reconocimiento ayuda a dar visibilidad a proyectos que mantienen vivo el territorio, aportan valor desde el ámbito local y demuestran que es posible innovar sin perder el vínculo con la tierra”.

Podrán participar productores, elaboradores o transformadores de alimentos en general y de productos derivados, mayores de edad con actividad en España, ya sea a título individual o como empresa, siempre que acrediten prácticas sostenibles mediante certificaciones oficiales. Cada candidato podrá presentar un único producto.

Plazo de presentación

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 3 de junio a través del formulario alojado en la página web de BBVA. El proceso de selección estará a cargo de un jurado compuesto por expertos de BBVA, El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA como oficina técnica experta. Los ganadores se darán a conocer previsiblemente en el mes de julio.

Coincidiendo con la apertura del plazo de inscripción de esta séptima edición, y como parte del premio de los ganadores de la edición celebrada en 2025, los hermanos Roca han creado una propuesta gastronómica a partir de sus productos. Con ello, han ideado recetas que ponen en valor la producción local con productos de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Catalunya, Comunidad Valenciana y Galicia.

Entre ellas, destacan unas setas salteadas al jerez con ajo blanco de piñones y miel de pino, donde el aceite ecológico de Can Font (Girona) cobra protagonismo junto a las conservas de setas á feira de Mare Monte (Pontevedra), y unas peras al cava con mermelada y nata montada al perfume de enebro, que combinan el cava Bruant 2022 de Alta Alella (Barcelona), reconocido como mejor iniciativa joven en 2025, con la mermelada de peras, nueces y canela de Valle y Vega (Granada). Los productos catalanes ganadores de la pasada edición están presentes, además, en dos notas de cata: la del vino Vd’O 2 de la bodega Vinyes d’Olivardots (Girona) y la del cava de Alta Alella (Barcelona).

Entre los 56 ganadores que ha habido en las seis ediciones anteriores de estos premios, se encuentran diez de Catalunya, siendo la comunidad autónoma con mayor número de productores reconocidos en esta iniciativa, junto con Andalucía. De estos, tres son de la provincia de Barcelona, tres de Tarragona, dos de Lleida y otros dos de Girona.