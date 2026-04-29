Así queda el mapa de la leche en Catalunya tras la venta de la fábrica de Pascual a Casa Tarradellas

Con el traslado de la planta de envasado de leche líquida de Pascual a las instalaciones de Aranda de Duero (Burgos), tras la compra de la fábrica de Gurb (Osona) por parte de Casa Tarradellas, el sector lechero catalán pierde a uno de sus principales clientes, apenas dos años después de que también cerrase la planta de Danone en Parets del Vallès, en la que cada año entraban unos 80 millones de litros de leche, adquirida a unos 80 ganaderos.

Con la transformación de la factoría de Osona en una fábrica de mozzarella para pizzas, quedan en toda catalunya tres grandes centrales que siguen envasando leche fresca, que se comercializa bajo distintas marcas. Esta es una lista de las principales plantas que mantienen la actividad en Catalunya.

La planta de Lactalis en Mollerussa (Pla d'Urgell) es una de las plantas más importantes del grupo francés en España. En 2024, realizó una inversión de 5,26 millones de euros, lo que en principio garantiza la permanencia de la actividad durante unos años. La fábrica, conocida en la zona como la Granja Castelló, recoge cerca de 177 millones de litros de leche anuales y envasa marcas como El Castillo, Président y Puleva.

Propiedad del grupo COVAP, la factoría de Vidreres (Gironès) es la principal proveedora de leche Hacendado para Mercadona. En 2024, envasó más de 100 millones de litros y realizó inversiones para aumentar su capacidad productiva en un 24%. También allí se envasa la leche de la marca ATO y se lleva a cabo una pequeña producción de la cooperativa Campllong.

La fábrica de Santa Coloma de Gramenet es, desde 2013, el centro neurálgico del Grupo Cacaolat (propiedad al 50% de Damm e Idilia Foods). Esta planta sustituyó a la fábrica histórica de la compañía de la calle de Pujades de Barcelona, donde todavía son visibles los letreros de la época. Es actualmente la única gran central lechera que envasa dentro del área metropolitana de Barcelona.

Con una producción de 35 millones de litros y una facturación de 33,9 millones de euros, la marca fundada en 2003 está integrada por un centenar de ganaderos que forman parte de diversas cooperativa catalanas. Hasta ahora, habían estado envasando su leche en la factoría de Pascual en Gurb. Fuentes de la compañía no han respondido todavía a la pregunta sobre sus planes de futuro.

Quesos y yogures

Además, los ganaderos que producen leche en Catalunya tienen otros grandes clientes a los que se va a sumar la mozzarella de Casa Tarradellas cuando esta empiece a producirse en Osona. Por una parte, están los quesos ymantequillaa de la Cooperativa Cadí, la lechera más antigua de Catalunya, fundada en 1915, con sede en La Seu d'Urgell (Lleida), y los yogures, helados y otros postres de La Fageda, en la Garrotxa, que tiene también su propia red de proveedores.

Además, existen pequeñas envasadoras y granjas de venta directa como la Granja el Prat (L'Ametlla del Vallès), una empresa familiar que ordeña y envasa leche fresca y derivados diariamente, y La Selvatana (Campllong), que distribuye su producción de leche ecológica directamente a escuelas, tiendas y cafeterías