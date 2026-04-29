El último desafío de Powell a Trump: seguirá en la Junta de Gobernadores de la Fed

Jerome Powell no se irá del todo de la Reserva Federal cuando abandone la presidencia del banco central estadounidense. El todavía máximo responsable de la Fed anunció este miércoles que permanecerá como miembro de la Junta de Gobernadores, mientras se cierra la investigación sobre la costosa renovación de la sede de la institución. Su mandato como presidente expira el 15 de mayo, pero su puesto como gobernador se prolonga dos años más.

“He dicho que no abandonaré la junta hasta que esta investigación haya concluido de forma transparente y definitiva, y mantengo mi postura”, afirmó Powell al inicio de la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. El banquero central aseguró que está “alentado” por los últimos acontecimientos, aunque seguirá pendiente de los pasos que quedan antes de adoptar una decisión final sobre su futuro.

La declaración despeja, al menos de momento, una de las incógnitas que rodeaban la transición en la Fed. Los mercados ya daban por descontado que el banco central mantendría sin cambios los tipos de interés, pese a la presión reiterada de Donald Trump para abaratar el precio del dinero. La duda principal era qué papel conservaría Powell una vez entregada la presidencia a Kevin Warsh, el candidato elegido por el presidente estadounidense para relevarlo.

Powell avanzó que, cuando deje la presidencia, continuará como gobernador “durante un periodo aún por determinar”. También quiso dejar claro que no pretende competir por el liderazgo interno con su sucesor. “Planeo mantener un perfil bajo como gobernador. Solo hay un presidente”, subrayó.

Mantiene los tipos con gran división

La última reunión de Powell al frente de la Fed terminó sin cambios en los tipos. El banco central decidió mantener el rango objetivo entre el 3,50% y el 3,75%, por quinta vez consecutiva desde el recorte aprobado el 10 de diciembre. La decisión evidenció una fractura poco habitual: el Comité Federal de Mercado Abierto votó con ocho apoyos y cuatro votos en contra, la mayor discrepancia interna desde octubre de 1992.

La Fed optó así por no mover ficha pese al impacto económico de la crisis abierta por la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que este miércoles cumple 60 días. El conflicto ha presionado al alza los precios, pero el banco central considera que sus efectos todavía no justifican una subida del precio del dinero. La institución mantiene su estrategia de prudencia y su enfoque dependiente de los datos.

La inflación sigue siendo el principal elemento de preocupación. El IPC de EEUU se situó en el 3,3% en la última revisión, publicada el 10 de abril, casi un punto por encima del 2,3% anterior. Pese a ese repunte, la Junta de Gobernadores no consideró oportuno tocar los tipos. El mercado laboral, por su parte, sigue ofreciendo señales de resistencia, con una tasa de paro del 4,3% en marzo.

Una relación rota con la Casa Blanca

La reunión tuvo una carga política añadida por ser la última de Powell como presidente de la Fed. El dirigente, que llegó al cargo el 5 de febrero de 2018 precisamente de la mano de Trump, ha visto deteriorarse su relación con el republicano durante su segundo mandato. Trump ha cuestionado en numerosas ocasiones su gestión por negarse a bajar los tipos al ritmo que reclamaba la Casa Blanca.

El relevo recaerá previsiblemente en Kevin Warsh, que ya formó parte de la Junta de Gobernadores entre 2006 y 2011. Su nominación superó este miércoles un obstáculo clave después de que el Comité Bancario del Senado votara a favor de elevarla al pleno. Warsh tendrá ahora que ser confirmado por el Senado, pero todos los indicios apuntan a que podrá presidir la próxima reunión de la Fed, prevista para el 17 de junio.

Su nombramiento no ha estado exento de obstáculos. El senador republicano Thom Tillis había bloqueado inicialmente su apoyo al exigir que se cerrara antes la investigación impulsada por la Administración Trump sobre los supuestos sobrecostes en la renovación del edificio de la Fed. La fiscal general del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció el archivo del caso el 24 de abril, lo que llevó a Tillis a respaldar a Warsh.