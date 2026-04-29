La industria catalana deja sin cubrir cada año 15.000 empleos por la falta de candidatos

La industria catalana genera cada año unos 15.000 empleos que no logra cubrir. La falta de candidatos es uno de los principales frenos que se encuentran las empresas fabriles para ampliar su actividad y expandir un sector históricamente clave en la economía catalana y que, año a año, va perdiendo peso y músculo.

Así lo constata un informe elaborado por la consulta KPMG y apadrinado por amec, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, FemCAT i la Fundació per la Indústria, que aboga por aumentar las plazas para la formación profesional dual, la coordinación entre compañías y centros educativos y mejorar los salarios y las condiciones de promoción profesional de los empleados.

"Actualmente, más del 50% de las vacantes industriales no pueden ser cubiertas con talento generado en Catalunya", reza el informe. Según los datos recopilados por KPMG, el sector industrial catalán demanda incorporar cada año unos 26.000 profesionales, pero las universidades y demás centros formativos solo generan unos 11.000 graduados. Lo que genera esa brecha de 15.000 vacantes, que las empresas o bien acaban cubriendo con trabajadores que van a buscar al extranjero o bien quedan desiertas.

Por ejemplo, solo el polo industrial que BonÀrea tiene en Guissona y aledaños precisa cada año incorporar a casi 1.000 personas cada año.

Las dificultades para hacer 'match' entre empresas que buscan trabajadores y trabajadores que buscan empleo es transversal. Según la última encuesta de clima empresarial de Idescat, cuatro de cada 10 compañías catalanas manifiestan tener problemas para encontrar trabajadores debidamente cualificados para sus puestos vacantes. Y eso pese a que en Catalunya más del 10% de la población en edad de trabajar y disponible para ello está en paro.

Y dentro de esa carestía generalizada y aparentemente contradictoria, la industria se erige como el sector más necesitado. Ocho de cada 10 corporaciones fabriles afirman tener dificultades para encontrar perfiles cualificados.

Mejores salarios y más formación

El diágnóstico que ha puesto encima de la mesa KPMG, y que han avalado y ejempliciado este miércoles en un acto firmas tan diversas como Hipra, Dicomol o BonÀrea, es multifactorial. Hay elementos institucionales, como la falta de plazas en formación profesional y, especialmente, en formación profesional dual (solo el 1% de plazas). "Nos llegan perfiles muy pocos prácticos por parte de los estudiantes", ha afirmado la directora de personas de Hipra, Núria Pairot.

El sector industrial "no está de moda" entre los jóvenes, es otra de las causas a las que apunta el informe. Una ausencia de vocaciones que contrasta con la historia fabril catalana. "Por mucho que abramos muchos másters, si no tenemos alumnos de poco servirá", ha afirmado el director general de Industria de la Generalitat, Xavier Roca. El dirigente ha considerado que en Catalunya hay poca "cultura del esfuerzo" y que a los jóvenes se les lleva con "celofan" desde pequeños.

El sector también ha hecho autocrítica y ha asumido que las compañías tienen parte de su responsabilidad en esa falta de atractivo. "Más talento y menos convenio", ha afirmado el director corporativo de personas de BonÀrea, Xavier Moreno, haciendo referencia a las compañías que buscan ajustar al mínimo legal sus salarios, casi parafraseando ese 'pay them more' del expresidente Joe Biden.

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Ante la acuciante necesidad, la directora general de Dicomol, Estela Sánchez, ha llamado a romper estereotipos de edad y buscar no solo entre los jóvenes, sino también entre sénior y parados de larga duración candidatos. "El talento es todo aquel que pueda aportar algo", ha afirmado.