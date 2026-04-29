Efectos directos del decreto tumbado sobre contratos de alquiler: ¿qué pasará con las solicitudes de prórroga?

Según lo previsto en semanas anteriores, el Congreso ha tumbado el Real Decreto-ley 8/2026, anulando la prórroga de dos años en los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Además, también se han limitado al 2% las actualizaciones anuales de renta.

Tras la decisión de los miembros parlamentarios, esta medida queda anulada de forma inmediata, impidiendo pedir nuevas peticiones de prórroga. De esta forma, los inquilinos que ya habían solicitado esta prórroga en los contratos de alquiler se preguntan qué pasará ahora con sus solicitudes para alargar el alquiler.

El decreto asegura efectos directos en la prórroga

Algunos magistrados sostienen que, como se solicitó esta medida tras cumplir los requisitos y dentro del plazo establecido, entonces su contrato debería poder prorrogarse. En este sentido, el decreto confirma los efectos directos sobre los contratos.

Por ello, se debería poder prolongar el contrato, incluso aunque el casero no haya contestado a la solicitud de prórroga. De esta forma, si la medida se ha solicitado antes de que la norma entre en vigor, entonces los efectos no se anularían de forma automática.

La medida no impide un ´blindaje´de los contratos

Esta medida permitiría al inquilino permanecer en la vivienda durante el periodo concedido, como mínimo durante el primer año, a menos que una nueva normativa establezca lo contrario.

Organismos como la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) aseguran que la anulación de esta medida no impediría que miles de inquilinos puedan "blindar" sus contratos frente a la actual subida de precios. Básicamente, desde el anuncio de la medida hasta su anulación, ya habría extendido numerosos contratos de alquiler hasta diciembre de 2027.

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En vista de ello, la asociación asegura que los arrendatarios tienen derecho a que se les aplique la prórroga de su contrato. En este caso, la medida habría suavizado los efectos de la inflación, por tanto, si las ampliaciones de contrato se anularán, también se produciría un aumento significativo en las rentas del alquiler que no todos los inquilinos podrían afrontar.