Catalunya eliminará impuestos a los ganaderos afectados por crisis sanitarias y que no puedan sacar a sus animales de la granja

El Parlament de Catalunya ha dado luz verde este miércoles al proyecto de ley de medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal, un proyecto que ha prosperado pese a las abstenciones de los Comuns, Vox, CUP y Aliança Catalana. El texto aprobado incluye la eliminación de tasas en el sector ganadero con restricciones de movimientos y ayudas a las explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por la tuberculosis. Además, la nueva norma prevé beneficios fiscales, con reducciones de hasta un 95% en el impuesto de sucesiones, para garantizar el relevo generacional del sector.

El proyecto de ley parte de la premisa de que "el sector agrícola y ganadero catalán pasa por momentos complejos que, prolongados en el tiempo, ponen en riesgo la viabilidad de un sector vital", según recoge en su preámbulo, que recuerda cómo el número de explotaciones viene sufriendo desde hace años una tendencia a la baja. "Esta situación es consecuencia directa de las crisis sucesivas que le han afectado desde 2019: primero, de la pandemia de covid-19; después, de la guerra de Ucrania, y, finalmente, de las últimas condiciones climáticas adversas causadas por el cambio climático, especialmente la situación de sequía persistente desde 2022 y los incendios forestales de los últimos veranos", constata.

De entre los 20 artículos del decreto, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacado el que suprime las tasas en el caso de crisis sanitarias como el de la peste porcina africana (PPA) y las de prestación de servicios facultativos veterinarios o el que prevé ayudas a la alimentación animal para los rebaños de vacuno de carne en las explotaciones que hayan tenido algún caso positivo de tuberculosis. Además, ha subrayado Ordeig, habrá subvenciones para los ganaderos recuperen la productividad después de un periodo de vaciado sanitario, una medida que es obligatoria en algunos casos como la peste porcina, la gripe aviar o la dermatosis nodular, que obliga a sacrificar a todas las reses de la granja afectada.

Sucesiones, donaciones y transmisiones

Además, la ley establece un paquete de beneficios fiscales como la reducción del 95% -que se eleva hasta el 99% para los jóvenes agricultores- en el impuesto de sucesiones y donaciones que se aplique en las transmisiones de explotaciones agrarias y participaciones. El decreto también prevé una bonificación del 95% el impuesto de transmisiones patrimoniales (un 99% para los jóvenes) en las operaciones de compraventa de fincas rústicas. Eso implica, ha destacado el conseller de Agricultura, "dar un nuevo paso de cara a garantizar el relevo generacional, ya que los jóvenes no tendrán que pagar el impuesto de sucesiones con la transmisión de explotaciones".

Ordeig ha puesto en valor también que se dé más flexibilidad a los cazadores para que puedan tener más tiempo para realizar cursos de control cinegético. "Estamos generando un punto de inflexión en todos los niveles, con las franjas de protección y ejes de confinamiento", ha añadido, en materia de prevención de incendios, un aspecto también incluido en la nueva normativa. También en el ámbito de la gestión forestal, se contempla que la Generalitat pueda hacer trabajos de prevención de incendios en fincas privadas de oficio, cuando el propietario no pueda asumirlos.

Los Comuns se desmarcan del Govern

El proyecto de ley ha llegado al debate en pleno del Parlament con cuatro enmiendas de los Comuns, que han quedado rechazadas por toda la cámara, a excepción de los votos favorables de la CUP. La diputada encargada de defenderlas, Núria Lozano, ha lamentado, entre otros argumentos, que "los recursos de todos pagarán el mantenimiento de grandes propietarios" en temas de gestión forestal. Lozano ha insistido en que su partido está a favor de la protección del sector primario, pero no de una "agenda de privilegios para las élites". En su intervención, el diputado de la CUP Dani Cornellà ha apoyado las enmiendas presentadas por los de Jéssica Albiach.

Ordeig ha remarcado, por su parte, que la norma da respuesta a "reivindicaciones históricas del sector desde hace muchos años".