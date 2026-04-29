Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlzheimerRivasJuicio mascarillasCorazónJubilaciónRodaliesBebé maltratadoSiestaAlquilerAurelio Rojas
instagramlinkedin

Mercado laboral

Catalunya entra en un ‘crecimiento imperfecto’: más empleo, pero también más paro en 2026

El Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) constata que la ocupación sube, pero el paro crece también un 15,7% interanual en el primer trimestre

Complemento de Apoyo al Empleo: cómo podrás seguirlo cobrando si encuentras trabajo.

Complemento de Apoyo al Empleo: cómo podrás seguirlo cobrando si encuentras trabajo. / Ferran Nadeu

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La economía catalana avanza, pero no sin fricciones. El mercado laboral ha arrancado 2026 con una paradoja que empieza a consolidarse: hay más empleo, pero también más paro. Es el diagnóstico que se desprende de los últimos datos oficiales de la Encuesta de Población Activa publicados por el Idescat, correspondientes al primer trimestre del año.

Según esta estadística, la ocupación creció un 0,4% interanual en Catalunya, mientras que el número de personas desempleadas aumentó con fuerza, hasta 435.600 parados, lo que supone un incremento del 15,7% respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa de paro se sitúa en el 10,12%.

El resultado dibuja un escenario de ‘crecimiento imperfecto’, en el que la mejora de la actividad económica no se traduce automáticamente en una reducción del desempleo.

Más población activa, clave del desequilibrio

La explicación principal está en la evolución de la población activa. Es decir, hay más personas incorporándose al mercado laboral –ya sea por dinamismo económico, trabajadores migrantes o retorno al empleo– y no todas encuentran trabajo al mismo ritmo.

Esto genera un efecto estadístico y real a la vez, donde se crea empleo pero el paro también aumenta.

Un fenómeno habitual en fases de expansión, pero que en este caso llama la atención por la intensidad del repunte del desempleo.

Radiografía del mercado laboral en Catalunya (T1 2026)

Indicador Dato Catalunya
Ocupados (variación interanual) +0,4%
Parados totales 435.600
Variación del paro +15,7%
Tasa de paro 10,12%
Radiografía del mercado laboral en Catalunya para el primer trimestre de 2026.

Fuente de los datos: Idescat (EPA)

Señales mixtas en la economía catalana

El contexto refuerza la complejidad del momento. Otros indicadores recientes del Idescat apuntan a una economía que crece con cierta solidez, pero sin trasladar ese impulso de forma homogénea al mercado laboral.

  • La confianza del consumidor ha mejorado en los últimos meses.
  • La inflación se modera en torno al 3%.
  • El empleo no absorbe toda la nueva demanda de trabajo.

Esto abre interrogantes sobre la calidad del empleo generado, la estructura sectorial o el encaje entre oferta y demanda laboral.

Un mercado tensionado pese al crecimiento

El comportamiento del empleo en Catalunya sugiere que la economía mantiene dinamismo, pero también que persisten desajustes estructurales. Sectores con alta rotación, cambios en la composición del empleo o la presión demográfica pueden estar detrás de esta evolución.

A corto plazo, la clave estará en comprobar si el aumento del paro es coyuntural –ligado al arranque del año– o si anticipa una fase de mayor debilidad en el mercado laboral.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, los datos dejan una conclusión clara: crecer no siempre basta para reducir el paro, y Catalunya encara 2026 con ese reto todavía pendiente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
  2. Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
  3. El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
  4. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  5. Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
  6. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  7. La Grossa de Sant Jordi 2026, en directo | Hora del sorteo, premios y comprobar números
  8. Arranca en Badalona la primera campaña del año de bonos de descuento en el comercio local

Catalunya entra en un ‘crecimiento imperfecto’: más empleo, pero también más paro en 2026

Catalunya entra en un ‘crecimiento imperfecto’: más empleo, pero también más paro en 2026

El mundo de fútbol alucina con el PSG - Bayern (5-4): "Fue el partido del siglo, debería haber sido la final"

El mundo de fútbol alucina con el PSG - Bayern (5-4): "Fue el partido del siglo, debería haber sido la final"

El Parlament aprueba la ley que otorga plena autonomía a la Filmoteca de Catalunya

El Parlament aprueba la ley que otorga plena autonomía a la Filmoteca de Catalunya

Trump: "¡Ya es hora de que Irán espabile!"

Trump: "¡Ya es hora de que Irán espabile!"

La 28ª edición de Tarravo Viva dará respuestas al "por qué" de Roma y la historia con más de 500 actos

La 28ª edición de Tarravo Viva dará respuestas al "por qué" de Roma y la historia con más de 500 actos

Wembanyama noquea a los Blazers para seguir la estela de Shai: "Tengo hambre de enfrentamientos aún mejores."

Wembanyama noquea a los Blazers para seguir la estela de Shai: "Tengo hambre de enfrentamientos aún mejores."

Barcelona dignificará las paradas de bus interurbano con mayor afluencia y remodelará las estaciones de Fabra i Puig y Sants

Barcelona dignificará las paradas de bus interurbano con mayor afluencia y remodelará las estaciones de Fabra i Puig y Sants

Pista de baile en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid para cumplir el deseo Paula de disfrutar del baile de su nieta: "Que me vea es un lujo"

Pista de baile en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid para cumplir el deseo Paula de disfrutar del baile de su nieta: "Que me vea es un lujo"