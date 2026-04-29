Mercado laboral
Catalunya entra en un ‘crecimiento imperfecto’: más empleo, pero también más paro en 2026
El Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) constata que la ocupación sube, pero el paro crece también un 15,7% interanual en el primer trimestre
La economía catalana avanza, pero no sin fricciones. El mercado laboral ha arrancado 2026 con una paradoja que empieza a consolidarse: hay más empleo, pero también más paro. Es el diagnóstico que se desprende de los últimos datos oficiales de la Encuesta de Población Activa publicados por el Idescat, correspondientes al primer trimestre del año.
Según esta estadística, la ocupación creció un 0,4% interanual en Catalunya, mientras que el número de personas desempleadas aumentó con fuerza, hasta 435.600 parados, lo que supone un incremento del 15,7% respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa de paro se sitúa en el 10,12%.
El resultado dibuja un escenario de ‘crecimiento imperfecto’, en el que la mejora de la actividad económica no se traduce automáticamente en una reducción del desempleo.
Más población activa, clave del desequilibrio
La explicación principal está en la evolución de la población activa. Es decir, hay más personas incorporándose al mercado laboral –ya sea por dinamismo económico, trabajadores migrantes o retorno al empleo– y no todas encuentran trabajo al mismo ritmo.
Esto genera un efecto estadístico y real a la vez, donde se crea empleo pero el paro también aumenta.
Un fenómeno habitual en fases de expansión, pero que en este caso llama la atención por la intensidad del repunte del desempleo.
Radiografía del mercado laboral en Catalunya (T1 2026)
Fuente de los datos: Idescat (EPA)
Señales mixtas en la economía catalana
El contexto refuerza la complejidad del momento. Otros indicadores recientes del Idescat apuntan a una economía que crece con cierta solidez, pero sin trasladar ese impulso de forma homogénea al mercado laboral.
- La confianza del consumidor ha mejorado en los últimos meses.
- La inflación se modera en torno al 3%.
- El empleo no absorbe toda la nueva demanda de trabajo.
Esto abre interrogantes sobre la calidad del empleo generado, la estructura sectorial o el encaje entre oferta y demanda laboral.
Un mercado tensionado pese al crecimiento
El comportamiento del empleo en Catalunya sugiere que la economía mantiene dinamismo, pero también que persisten desajustes estructurales. Sectores con alta rotación, cambios en la composición del empleo o la presión demográfica pueden estar detrás de esta evolución.
A corto plazo, la clave estará en comprobar si el aumento del paro es coyuntural –ligado al arranque del año– o si anticipa una fase de mayor debilidad en el mercado laboral.
En cualquier caso, los datos dejan una conclusión clara: crecer no siempre basta para reducir el paro, y Catalunya encara 2026 con ese reto todavía pendiente.
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