Casa Tarradellas compra la fábrica de Leche Pascual en Gurb y promete mantener el 90% de la plantilla

Casa Tarradellas ha comprado a Leche Pascual su fábrica ubicada en Gurb (Osona), donde pretende producir la mozzarella para sus pizzas. Ambas compañías ya habían alcanzado un acuerdo comercial para que la firma castellanoleonesa reconvirtiera parte de su factoría a dicha misión, pero finalmente la corporación catalana ha decidido comprarle la planta entera y asumir la gestión del proceso. Entre el centenar de trabajadores de Gurb ha cundido el nerviosismo este miércoles, al comunicarles la empresa el traspaso, ya que temen futuros despidos ante la reorganización. Si bien las dos empresas han manifestado en un comunicado que la transición será "ordenada para preservar el tejido económico local".

De hecho, el acuerdo entre las dos empresas agroalimentarias prevé que Casa Tarradellas realice una oferta de continuidad al 90% de los trabajadores de la fábrica de Gurb, "garantizando el respeto a su antigüedad y a su retribución", han indicado fuentes de la lechera. "La aceptación de la oferta será una decisión personal e individual de cada empleado que respetaremos al 100%. En el caso de los mandos, el proceso se realizará previa entrevista", ha agregado la compañía. Durante el período de transición y hasta la incorporación efectiva a Casa Tarradellas, los empleados seguirán siendo trabajadores de Pascual y percibirán su salario íntegro.

La integridad de su producción láctea se trasladará a Aranda de Duero (Burgos), donde Pascual tiene su sede central. Ya había deslocalizado parte de los procesos de embotellado en vidrio, algo que hizo sospechar a los trabajadores de Gurb de una posible reestructuración que se ha acabado confirmando. Respecto a los proveedores, Casa Tarradellas se compromete también a mantener "intacta su política de compras y su apoyo ganadero local". Hasta ahora, la compañía láctea compraba una media de 65 millones de litros de leche anuales a un total de 52 ganadores de la zona de Osona.

Hace meses que ambas compañías preparaban la operación que se ha confirmado este miércoles. "Después de explorar y evaluar diferentes vías, las dos compañías han considerado que la adquisición de la instalación por parte de Casa Tarradellas es la mejor opción para desarrollar un nuevo proyecto industrial, orientado exclusivamente a la producción industrial", reza el comunicado.

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Este mismo lunes, Leche Pascual comunicó el despido a ocho trabajadores, según cuentan fuentes del bufete de abogados Col·lectiu Ronda, que asesora a la plantilla. En las cartas de despido, a las que ha tenido acceso este diario, la compañía aduce "causas organizativas" y "los cambios recientes en la estructura de la empresa que se encuentra en proceso de reorientación estratégica". Y el año pasado la corporación ya activó un plan de prejubilaciones. Movimientos que la plantilla teme que sean un preludio de un expediente de regulación de empleo (ERE) una vez Casa Tarradellas tome el control de la factoría.