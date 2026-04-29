La recomendación del Banco de España en caso de un nuevo apagón: entre 70 y 100 euros en efectivo

En los últimos años, debido al auge de los pagos digitales, el dinero en efectivo ha perdido peso en la sociedad. Factores como la comodidad de las tarjetas, el pago móvil y la digitalización bancaria han reducido el uso de monedas y billetes en las transacciones diarias. No obstante, el apagón histórico que se produjo en España hace justo un año, el 28 de abril de 2025, los dejó como último recurso operativo cuando el resto de sistemas dejaron de funcionar.

En esta línea, el Banco de España ha recomendado conservar entre 70 y 100 euros en efectivo para poder subsistir en tiempos de crisis.

Descenso de pagos en efectivo

El uso del dinero en efectivo ha experimentado una caída significativa. Según los datos del Banco de España, solo el 42% de los españoles declara usar efectivo de forma diaria o casi diaria, algo que evidencia la preferencia por otros sistemas. Aunque sigue siendo el método más común en compras pequeñas, su uso en establecimientos físicos ha caído un 57% y, además, los pagos sin efectivo aumentaron un 10,5% en el segundo semestre de 2024, con más de 9.300 operaciones digitales.

Este cambio, según el banco, responde al aumento de costes y dificultades operativas: "Las principales dificultades que encuentran se deben a la distancia de las oficinas, especialmente en municipios sin oficina bancaria estable". Los desplazamientos para gestiones relacionadas con el negocio se suelen realizar a pie y en trayectos de duración inferior a los 10 minutos. Pese a esto, los servicios de retirada de dinero en tiendas, los 'cash-back' y 'cash-in-shop', se siguen ofreciendo en una minoría de establecimientos, principalmente por no considerarlos útiles o por desconocimiento.

Por otro lado, se destacan diferencias generacionales: en establecimientos físicos, "el uso del efectivo está más extendido entre los mayores de 55 años", mientras que los menores, pertenecientes a las generaciones Z y milenial, apenas utilizan dinero físico en su vida cotidiana. El pago a través de dispositivos móviles, con opciones como Bizum, se ha posicionado como el principal método de pago entre jóvenes.

La lección del gran apagón

El Banco de España ha señalado que el uso de efectivo no es tanto una cuestión de nostalgia, sino de funcionalidad. En el escenario del apagón, la red de cajeros automáticos y las terminales de puntos de venta (TPV) quedaron inoperativas a nivel nacional a causa de la ausencia de generadores de emergencia. Las operaciones con tarjetas de crédito y de débito cayeron alrededor de un 55%, los pagos móviles dejaron de funcionar durante la mayor parte de la jornada, y las oficinas y sucursales bancarias tuvieron que limitar al mínimo sus funciones.

Este análisis dejó al descubierto la gran vulnerabilidad del sistema de pagos actual, que descansa sobre una cadena de dependencias muy concreta: la electricidad, las telecomunicaciones y los servidores. Y por consiguiente, dejó una importante lección sobre el papel de los billetes y las monedas en la sociedad: "Desde que ha pasado esto del apagón, algo siempre llevamos, tenemos en casa siempre una cifra que pueda cubrir cualquier percance", ha expresado un ciudadano a la Sexta.

Nuevas medidas de seguridad

Tanto el apagón de España como otros fallos que se han producido a lo largo de los años han evidenciado la necesidad de incorporar otros medios de pago que puedan ser usados transitoriamente, sin conexión a Internet e, incluso, sin electricidad. Es por ello que el Banco de España ha presentado un nuevo diseño que, si se adopta finalmente, tendrá una modalidad de monedero 'offline' que permitirá pagar en situaciones en las que no haya cobertura.

Sin embargo, también ha recordado que siempre es necesario tener efectivo: "No podemos asegurar que no vuelva a ocurrir un apagón o emergencias análogas. Continuamos trabajando para que, si ocurre, sea en el momento que sea, el rol del efectivo como medio de pago rápido y autónomo continúe siendo reconocido y apreciado por la sociedad. El consejo es sencillo: ten siempre algo de efectivo encima y en casa”, ha concluido.

Del mismo modo, la Comisión Europea ha pedido a los ciudadanos disponer de dinero físico, aunque sin especificar la cantidad, para subsistir al menos 72 horas sin ayuda externa, en casos de agresión, pandemias, desastres naturales y ciberataques, entre otras posibles situaciones.

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