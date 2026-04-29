Alphabet gana 62.578 millones de dólares en el primer trimestre, un 81% más interanual

Alphabet, la matriz de Google y YouTube, ganó 62.578 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 81 % más interanual, anunció la compañía este miércoles en un comunicado.

La facturación de la empresa ascendió un 21 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y se situó en 109.896 millones de dólares.

Esta subida en la facturación estuvo impulsada por el buen comportamiento de su negocio publicitario y el fuerte crecimiento de su división en la nube, según la nota.

"El inicio de 2026 ha sido muy sólido, impulsado por nuestras inversiones en inteligencia artificial y por cómo nuestros modelos están potenciando todas las áreas del negocio", afirmó el consejero delegado de Alphabet y Google, Sundar Pichai.

Los ingresos publicitarios del gigante tecnológico ascendieron a 77.253 millones de dólares, mientras que YouTube generó 9.883 millones y la red de Google (Google Network), que agrupa sitios web y aplicaciones de terceros, ingresó 6.971 millones.

Por áreas de negocio, la herramienta de búsqueda y otros servicios de Google alcanzaron los 60.399 millones de dólares, lo que refleja "un crecimiento sostenido impulsado por la integración de herramientas de inteligencia artificial en las consultas de los usuarios", agregó el comunicado.

El servicio en la nube de la compañía, Google Cloud, registró un fuerte avance del 63 % y alcanzó los 20.028 millones de dólares, impulsado por la demanda de soluciones de inteligencia artificial para empresas.

Asimismo, el negocio de suscripciones, plataformas y dispositivos de Google generó 12.384 millones de dólares en el trimestre, apoyado en el crecimiento de servicios como Google One y las suscripciones asociadas a YouTube.

El beneficio operativo aumentó un 30 %, hasta 39.696 millones de dólares, mientras que el margen operativo se situó en el 36,1 %, con una mejora de dos puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

El beneficio neto fue de 62.578 millones de dólares, mientras que el beneficio por acción diluido se situó en 5,11 dólares, un 82 % más interanual.

Asimismo, la compañía anunció un incremento del 5 % en su dividendo trimestral, que se situará en 0,22 dólares por acción.

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Los resultados fueron bien recibidos por los inversores de Wall Street, y en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa las acciones de la empresa registraban una subida del 4 %.