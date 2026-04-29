Resultados
Aena se beneficia del crecimiento del tráfico aéreo tras el accidente de Adamuz y gana un 9,3% más hasta marzo
Los aeropuertos españoles han registrado 65,6 millones de pasajeros en el primer trimestre, un 3,2% más que hace un año
Aena ganó 329,4 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 9,3% más que hace un año, en parte por el crecimiento del tráfico aéreo que, en los aeropuertos españoles alcanzó los 65,6 millones de pasajeros, un 3,2% más que en el mismo periodo de 2025, por la transferencia de viajeros procedentes del tren tras el accidente de Adamuz, así como por el calendario de la Semana Santa, que este año se ha celebrado entre marzo y abril.
El tráfico de pasajeros de todo el grupo, que incluye los aeropuertos de España, Londres-Luton y Aena Brasil, ascendió hasta los 81,3 millones, un 3,8% más que en 2025, según ha trasladado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido de 661,1 millones de euros, con un margen del 44,7%, lo que supone un crecimiento del 2,7% respecto a 2025 (643,6 millones). Los ingresos totales consolidados del primer trimestre de 2026 se situaron en 1.479,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,6% con respecto al primer trimestre del año anterior: los ingresos aeronáuticos fueron 719,4 millones de euros; y los ingresos comerciales, 465,4 millones de euros.
A finales de marzo, Aena resultó adjudicataria del Aeropuerto Internacional de Rio de Janeiro - Galeão, el principal aeródromo de Río de Janeiro (Brasil), por 2.900 millones de reales, aproximadamente 482,5 millones de euros. Una parte del desembolso de la operación supondrá salida de caja de Aena y el resto está previsto que se financie a través de una emisión de deuda con una entidad local y sin recurso a la matriz. La concesión llega hasta mayo de 2039.
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