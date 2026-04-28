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Pensiones mínimas y Seguridad Social

La Seguridad Social puede quitar el pago ‘extra’ de las pensiones bajas: cuándo ocurre y a quién afecta

El complemento a mínimos no es fijo: depende de ingresos, se revisa cada año y puede reducirse o desaparecer según la normativa vigente

Imagen de archivo de la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, quien lidera el organismo que revisará anualmente los complementos a las pensiones contributivas más bajas

Imagen de archivo de la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, quien lidera el organismo que revisará anualmente los complementos a las pensiones contributivas más bajas / José Luis Roca / EPC

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Madrid
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La Seguridad Social garantiza un nivel mínimo de ingresos a quienes cobran las pensiones más bajas, pero ese apoyo adicional no está asegurado para siempre. El conocido como complemento a mínimos puede reducirse o desaparecer si cambian las circunstancias económicas del pensionista, tal y como establece la normativa vigente.

Este ‘extra’ no es una paga adicional independiente, sino un ajuste que se aplica cuando una pensión contributiva –de jubilación, viudedad o incapacidad– no alcanza la cuantía mínima fijada cada año en los Presupuestos. Su objetivo es actuar como un suelo de ingresos, no como un derecho consolidado.

Un complemento condicionado y revisable

A diferencia de la pensión contributiva, el complemento a mínimos depende de la situación económica personal. Para poder cobrarlo, es necesario no superar determinados límites de ingresos y, en la mayoría de los casos, residir en España.

La propia normativa de la Seguridad Social deja claro que estos complementos no son definitivos, sino que se revisan anualmente para comprobar que se siguen cumpliendo los requisitos. Esto implica que cualquier cambio en los ingresos puede afectar directamente a su cuantía.

En términos prácticos, si un pensionista empieza a percibir ingresos adicionales (por alquileres, rendimientos o incluso otra pensión), el complemento puede reducirse o eliminarse.

Los límites que determinan si se mantiene

Uno de los puntos clave está en los límites de ingresos fijados anualmente. Para 2026, estos umbrales se sitúan en torno a:

  • 9.442 euros anuales, sin cónyuge a cargo.
  • 11.013 euros anuales, con cónyuge a cargo.

Superar estas cantidades implica perder el derecho al complemento o ver reducido su importe. Además, la Seguridad Social puede reclamar devoluciones si detecta que se ha cobrado indebidamente tras una revisión.

Por qué puede bajar aunque suba la pensión

Este mecanismo explica una situación que genera dudas entre muchos pensionistas, ya que la pensión puede subir cada año conforme al IPC, pero el complemento ajustarse a la baja.

La razón es que el sistema no suma ambas cantidades de forma independiente. El complemento actúa como una variable correctora. Es decir, si la pensión base aumenta, el ‘extra’ se reduce para mantener el nivel mínimo, no para incrementarlo automáticamente.

Una medida habitual, no nueva

Aunque en ocasiones se presenta como una novedad, lo cierto es que este funcionamiento forma parte del sistema desde hace décadas. Cada año cambian las cuantías mínimas y los límites de ingresos, pero la lógica es la misma: garantizar un mínimo, no consolidar un suplemento fijo.

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En la práctica, esto significa que millones de pensionistas pueden ver cómo este complemento varía con el tiempo. Por eso, la clave no está solo en cuánto se cobra hoy, sino en cómo pueden cambiar las condiciones en el futuro

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