El propietario de Estrella Galicia entra en la cervecera gerundense BdeGust

Corporación Hijos de Rivera, propietaria de la cerveza Estrella Galicia, ha incorporado a BdeGust, una cervecera artesana nacida en las comarcas gerundenses en 2019 que combina la producción de cerveza artesana premium con proyectos sociales.

El comunicado de la compañía coruñesa señala que entra en el proyecto, pero sin detallar qué parte del accionariado controla. Añade que su objetivo es aportar recursos para acelerar su crecimiento y ampliar su capacidad de impacto social, además de generar sinergias con el ecosistema de cervezas artesanas de la firma gallega.

BdeGust, con sede en Caldes de Malavella (La Selva, Girona) y fundada por Blanca Costa y Luis Bori, se ha consolidado en los últimos años en el segmento premium, con presencia en restaurantes con estrella Michelin y hoteles de cinco estrellas. Su catálogo incluye referencias como lager, trigo sin gluten, Hazy IPA o Pastry Stout, elaboradas con ingredientes ecológicos y de cosecha propia.

A principios de año presentaron su última novedad en el Fórum Gastronómico de Girona: la BdeGust lager XL. Al igual que el resto de cervezas de la firma, esta edición, con maltas caramelo y aromas de lúpulo Cascade, es ecológica, vegana y elaborada con ingredientes de Km0 y de cosecha propia de BdeGust.

Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, destacó que “BdeGust está perfectamente alineada” con los valores de la compañía y subrayó que representa “cómo la excelencia en el producto puede ir de la mano de un impacto positivo real en la sociedad”.

Ucha añadió que ambas compañías comparten “una misma forma de entender el papel como empresa, profundamente vinculada al territorio y comprometida con las personas”, y avanzó que el objetivo es “multiplicar juntos su capacidad de impacto social”.

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BdeGust colabora desde hace años con la Fundació Els Joncs, de Sarrià de Ter, en la comarca del Gironès (Girona), generando oportunidades de empleo y formación para colectivos vulnerables, dentro de un modelo que integra sostenibilidad y compromiso social.