Segmento premium
El propietario de Estrella Galicia entra en la cervecera gerundense BdeGust
La marca de cerveza artesana de Caldes de Malavella (Girona) destaca por un producto ecológico Km0 y por su componente social
O.P. / M.R.
Corporación Hijos de Rivera, propietaria de la cerveza Estrella Galicia, ha incorporado a BdeGust, una cervecera artesana nacida en las comarcas gerundenses en 2019 que combina la producción de cerveza artesana premium con proyectos sociales.
El comunicado de la compañía coruñesa señala que entra en el proyecto, pero sin detallar qué parte del accionariado controla. Añade que su objetivo es aportar recursos para acelerar su crecimiento y ampliar su capacidad de impacto social, además de generar sinergias con el ecosistema de cervezas artesanas de la firma gallega.
BdeGust, con sede en Caldes de Malavella (La Selva, Girona) y fundada por Blanca Costa y Luis Bori, se ha consolidado en los últimos años en el segmento premium, con presencia en restaurantes con estrella Michelin y hoteles de cinco estrellas. Su catálogo incluye referencias como lager, trigo sin gluten, Hazy IPA o Pastry Stout, elaboradas con ingredientes ecológicos y de cosecha propia.
A principios de año presentaron su última novedad en el Fórum Gastronómico de Girona: la BdeGust lager XL. Al igual que el resto de cervezas de la firma, esta edición, con maltas caramelo y aromas de lúpulo Cascade, es ecológica, vegana y elaborada con ingredientes de Km0 y de cosecha propia de BdeGust.
Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, destacó que “BdeGust está perfectamente alineada” con los valores de la compañía y subrayó que representa “cómo la excelencia en el producto puede ir de la mano de un impacto positivo real en la sociedad”.
Ucha añadió que ambas compañías comparten “una misma forma de entender el papel como empresa, profundamente vinculada al territorio y comprometida con las personas”, y avanzó que el objetivo es “multiplicar juntos su capacidad de impacto social”.
BdeGust colabora desde hace años con la Fundació Els Joncs, de Sarrià de Ter, en la comarca del Gironès (Girona), generando oportunidades de empleo y formación para colectivos vulnerables, dentro de un modelo que integra sostenibilidad y compromiso social.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
- El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Comprobar si mi número de la Grossa de Sant Jordi 2026 tiene premio
- La Grossa de Sant Jordi 2026, en directo | Hora del sorteo, premios y comprobar números