Pablo Gil, economista: "Si compras un altcoin que no tiene éxito, puedes perder el 100% de tu inversión, pero con un producto más bancario es más difícil que llegue al cero"

A la hora de tomar una decisión en cuanto a oportunidades de inversión, no todas las personas están completamente seguras de la fiabilidad en un método financiero, o incluso sobre su posibilidad de generar beneficios a largo plazo.

En este caso, el economista y experto en inversiones, Pablo Gil, durante su entrevista en el podcast 'The Wild Project', ha dado algunos consejos sobre cómo orientar correctamente una inversión personal.

El riesgo de los productos financieros alternativos

En primer lugar, Gil señala la alta peligrosidad de comprar altcoins (monedas alternativas) que no tienen éxito. En este caso, hablamos de criptomonedas distintas al Bitcoin que suelen crearse para mejorar la velocidad, funcionalidad y eficiencia de esta, aunque también presentan un mayor riesgo.

Por ello, el economista no recomienda invertir en estos productos alternativos, sobre todo si no estás completamente seguro de su éxito. En cambio, los productos bancarios suelen ser una opción más fiable a la hora de invertir. Además, señala los ETF o fondos cotizados como herramientas fiables para llevar a cabo la inversión.

Según este, el dinero no debe quedarse congelado, perdiendo valor adquisitivo. Por ello, aunque se tengan dudas, siempre será más conveniente buscar alternativas que compensen la inflación.

La importancia de diversificar e invertir con responsabilidad

Pablo prefiere recurrir a diferentes opciones de inversión, combinando liquidez, renta fija y renta variable, evitando que todo el dinero se concentre en un activo económico o en un solo tipo de mercado financiero. De esta forma, se reparte el riesgo para protegerse de posibles efectos negativos en la economía del inversor.

Aun así, el experto hace hincapié en la necesidad de invertir de forma responsable. Básicamente, aunque admite que la inversión en bolsa puede ser útil, los mercados pueden ser inestables y afectar a los usuarios.

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En todo caso, lo más recomendable sería introducirse poco a poco en este tipo de inversiones, teniendo una perspectiva a medio y largo plazo, sobre todo si se trata de personas más jóvenes o con poca experiencia en inversiones.