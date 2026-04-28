José Bogas, el hombre tranquilo de las grandes eléctricas españolas

Ha estado presente en todas las grandes transformaciones del sector eléctrico de las últimas décadas. De la privatización del antiguo emporio estatal a la revolución de la transición energética actual. Y siendo como es uno de los nombres propios de esa industria, y con un papel reconocido en la reciente historia nacional del megavatio, se despide y deja la primera línea de la alta dirección en una fecha señalada: cuando se cumple justo un año del gran apagón, el episodio más sangrante y con consecuencias aún convulsas para todo el sector.

José Bogas abandonaba este martes el cargo de consejero delegado de Endesa que ha ocupado en los últimos doce años, con su última intervención ante la junta de accionistas controlada por la italiana Enel, con una participación del 70% en el capital del grupo. Bogas, a las puertas de cumplir los 71 y habiendo superado ya la edad de jubilación prevista por el grupo para sus altos cargos, dejará las funciones ejecutivas de alto nivel, pero se mantendrá como consejero externo de la eléctrica hace 44 años como vía tranquila y prolongada para asegurar la transición.

Bogas ha sido testigo -en los inicios- y también protagonista -en más o menos los últimos tres lustros- de los hitos que han marcado la evolución de Endesa y de la historia del sector energético patrio. Durante décadas ha sido una de las figuras de referencia de la industria eléctrica por el poder adquirido en uno de los gigantes del sector y por su papel como gran interlocutor de todos los gobiernos y de las instituciones supervisoras en uno de los sectores económicos más regulados, y que ha vivido momentos cruciales en los últimos años con dos crisis energéticas y un apagón histórico.

Compañeros, rivales y cargos públicos reconocen su mano izquierda, su disposición al diálogo y a alcanzar acuerdos sin alharacas y sin estridencias, casi siempre con una sonrisa contenida como señal de cercanía. Una actitud que le ha servido para ganarse la fama de ser el hombre tranquilo de las grandes eléctricas, un perfil no siempre frecuente.

Entró en Endesa hace 44 años, siendo aún veinteañero, como jefe de la sección de estudios de mercado del departamento de Planificación de un grupo que aún era de titularidad de estatal. En los ochenta y los noventa intervino en la elaboración del Plan Energético Nacional que supuso un intercambio histórico de activos entre grupos energéticos para reordenar el sector, el Marco Legal Estable que fue el pilar del sistema regulatorio energético y también en la liberalización del sector que derivó en la Ley del Sector Eléctrico de 1997 y que también implicó la privatización de Endesa en un largo proceso iniciado a finales de los ochenta por los gobiernos de Felipe González y que se culminó a finales de los noventa por los ejecutivos de Aznar.

En los primeros dos mil Bogas alcanza cargos en Endesa realmente de peso, de primera línea. Desde 2004 fue el director general de la compañía para España y Portugal, los mercados clave de la compañía. Un puesto desde el que participó activamente en uno de los grandes choques de la historia corporativa nacional, la guerra de opas que acabó reconfigurando el sector eléctrico. Un primer intento de fusión entre Endesa e Iberdrola que se abandonó a principios de 2001, la opa no solicitada de Gas Natural en 2005, la búsqueda de un caballero blanco por la Endesa comandada por Manuel Pizarro que se encontró con la contraopa de la alemana E.ON en 2006, y la opa finalmente triunfante de Acciona y Enel en 2007. Un matrimonio que duró poco más de un año y que derivó en que la italiana tomara el control casi total del grupo… hasta ahora.

Endesa ascendió a consejero delegado a Bogas en 2014, en sustitución del italiano Andrea Brentan. Se conformaba así la primera dupla enteramente española al frente de la Endesa italiana: con Borja Prado como presidente no ejecutivo, pero con mucha ascendencia como hombre fuerte de los intereses italianos en el mercado español, y con Bogas como CEO. Enel emprendió una reorganización de la compañía que supuso el traspaso de todas las filiales latinoamericanas a la matriz transalpina y dejando a Endesa como responsable solo del negocio de España y Portugal.

Como consejero delegado Bogas ha comandado la compañía en su transformación en plena transición energética, con el abandono del carbón y la gran apuesta por las renovables, y se ha erigido en una de las voces principales en defensa de la continuidad de la energía nuclear en España. Bogas se despide tras presentar, el pasado febrero, unos resultados financieros que pulverizaban los objetivos, tras una actualización del plan estratégico para los próximos tres años con inversiones récord de 10.600 millones para los próximos tres años (disparando el esfuerzo inversor en redes y moderándolo en renovables). Aquel día el aún CEO bromeó con que, si en ese momento dejara la compañía, "saldría por la puerta grande". No parece exagerado.