Hacienda lo aclara: vivir gratis en casa de tus padres no es una donación, salvo en estos casos

Vivir gratis en una vivienda de tus padres no implica pagar impuestos ni constituye, por norma general, una donación. Pese a la proliferación de mensajes alarmistas en redes y algunas publicaciones recientes, la realidad fiscal en España sigue siendo clara: no ha habido cambios normativos y la Agencia Tributaria no considera esta situación como un hecho imponible automático.

La clave está en distinguir entre el uso de una vivienda y la transmisión de un bien o derecho. Según la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, solo tributan las adquisiciones patrimoniales. Es decir, debe existir un incremento real del patrimonio, como recibir una vivienda o un usufructo, para que haya obligación de tributar. El simple hecho de residir en un inmueble sin pagar no encaja, por sí solo, en esa definición.

Desde el propio Ministerio de Hacienda se ha reiterado en diversas ocasiones que convivir o residir en una vivienda familiar no supone un riesgo fiscal en condiciones normales, y que no existe ningún “nuevo impuesto” asociado a estas situaciones.

Cuándo sí puede intervenir Hacienda

Ahora bien, que no sea una donación en la mayoría de casos no significa que todas las situaciones estén exentas de análisis. Existen escenarios concretos en los que la Agencia Tributaria sí puede actuar o revisar la operación.

Uno de los más habituales es cuando los padres ceden una segunda vivienda (no la habitual) a un hijo para que viva en ella sin pagar alquiler. En estos casos, el propietario debe declarar en su IRPF la llamada imputación de rentas inmobiliarias, una especie de renta ficticia que Hacienda asigna a los inmuebles no alquilados.

También puede haber implicaciones si la cesión se formaliza jurídicamente mediante figuras como un usufructo o un derecho de uso con valor económico. Ahí sí podría considerarse una donación encubierta, similar a compartir cuenta bancaria padres e hijos, sujeta a tributación.

Otro punto relevante es la falta de justificación documental. Aunque no es obligatorio firmar un contrato, los expertos fiscales recomiendan dejar constancia de que se trata de una cesión gratuita (comodato o precario). Esto puede evitar problemas en caso de comprobación, ya que Hacienda parte de la presunción de que los bienes generan rentas.

Sin cambios legales, pero con matices

En un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda y el retraso en la emancipación, este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes. De ahí que resurjan periódicamente dudas sobre su tratamiento fiscal. La conclusión, sin embargo, se mantiene estable: vivir gratis en casa de tus padres no tributa ni es una donación en condiciones normales, pero puede tener efectos fiscales si se dan determinadas circunstancias, especialmente para los propietarios del inmueble.

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Entender estos matices es clave para evitar errores y no caer en interpretaciones alarmistas que no se corresponden con la normativa vigente.