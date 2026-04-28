Prestaciones para mayores dependientes
El Govern de Catalunya aprueba ayudas de hasta 200 euros para personas dependientes en lista de espera en residencias
La Generalitat aprueba una nueva ayuda económica para personas dependientes que agiliza el acceso a prestaciones mientras esperan un recurso asistencial
Catalunya lanza un plan para reducir las listas de espera de la prestación por dependencia
El Govern de Catalunya ha confirmado una nueva ayuda económica destinada a personas dependientes que se encuentren a la espera de una plaza en residencia, centro de día o servicio de atención en el domicilio. De esta forma, los usuarios podrán recibir una cobertura económica que oscila entre los 100 y 200 euros mensuales.
A su vez, la cuantía podrá variar en función del grado de dependencia que se acredite. Sin embargo, en los casos de personas con un grado III, el nivel más alto de dependencia, también podrán recibir la ayuda de 200 euros mientras esperan la resolución de su solicitud.
Nuevos planes de ayudas económicas para personas dependientes
Según ha confirmado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras su visita a una residencia en el barrio de Gràcia en Barcelona, no se reclamarán los pagos indebidos por revisiones a la baja del grado de dependencia o por fallecimiento del beneficiario.
Además, el pasado domingo se anunció una modificación en el modelo de atención a las personas con dependencia, el llamado Plan Cura. Según el Ejecutivo catalán, este Plan Individual de Atención (PIA) exprés pretende agilizar el acceso a prestaciones económicas de cuidador en los casos de personas dependientes.
De hecho, ayer mismo también se comunicó una nueva prestación provisional para personas que no pueden acceder a residencias o centros de día, pero solo en los casos donde se solicite un recurso asistencial, y no una ayuda económica.
Hasta 200 euros mensuales según el grado de dependencia
El Govern estima que aproximadamente el 81% de las nuevas solicitudes serán destinadas al PIA exprés, mientras que el 19% restante para la prestación en listas de espera. El alto cargo asegura que quienes no reciban una ayuda económica, podrán acceder a la otra, siendo ambas financiadas por el Gobierno autonómico.
Esta ayuda mensual se fija en tres cuantías diferentes por nivel de dependencia: 100 euros para personas con grado I, 150 en casos de grado II y 200 para usuarios con un grado III reconocido. Además, también se ofrecerá la prestación a personas de grado III que estén a la espera de un recurso, pudiendo recibir 200 euros.
En todo caso, aunque las medidas puedan tardar varias semanas o meses en aplicarse de manera efectiva, la Generalitat estima que las personas beneficiarias de esta prestación que soliciten acceder a un recurso podrán recibir la prestación con carácter retroactivo.
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