Endesa nombra a Gianni Vittorio Armani como consejero delegado en sustitución de José Bogas

Pese a que era un secreto a voces, Endesa evitó confirmar hasta el último momento el nombre del nuevo consejero delegado de la compañía que sustituiría a José Bogas, después de 12 años como primer ejecutivo y 44 en la compañía. El elegido, como se había previsto, es Gianni Vitorio Armani y fue designado en un consejo de administración celebrado a posteriori de la junta general ordinaria, celebrada este martes y que se centró en el adiós a Bogas.

El directivo italiano llegó a Endesa en junio de 2023, cuando fue nombrado director de Enel Grids, y un mes más tarde fue nombrado director general de Enel Grid & Innovation y consejero externo dominical en representación de Enel. Con su nombramiento en su nueva condición de consejero ejecutivo, ha cesado como miembro del comité de sostenibilidad y gobierno corporativo de Endesa.

Armani tiene un perfil más técnico que político y una notable experiencia en redes eléctricas, uno de los pilares del nuevo plan estratégico de la eléctrica. La compañía prevé invertir unos 5.500 millones de euros , poco más de la mitad de su inversión total prevista para el periodo 2026-2028 en distribución de electricidad (redes eléctricas que llevan el suministro a hogares y empresas).

Armani trabajó durante diez años en Terna, el equivalente italiano a Redeia, de 2005 a 2015, primero como director de operaciones en Italia y, después, como consejero delegado de Terna Rete Italia, la filial del grupo responsable del desarrollo de la red eléctrica nacional. Anteriormente, trabajó en GRTN, el operador de la red eléctrica nacional (2003-2005), y en Telecom Italia (1995-1996).

Desde diciembre de 2024, el nuevo consejero delegado es presidente de Elettricità Futura, la principal asociación del sector eléctrico italiano, y entre 2021 y 2023 fue consejero delegado y director general de Iren S.p.A., empresa italiana de servicios públicos. En 2020 fue director de estrategia, regulación y desarrollo de negocio en la eléctrica A2A. De 2015 a 2018 fue presidente y consejero delegado de Anas S.p.A., empresa italiana responsable de la construcción, mantenimiento y gestión de la red nacional de carreteras y autopistas.

Armani se graduó en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Sapienza, máster en Administración de Empresas por la Escuela de Administración del MIT en Cambridge, Massachusetts y trabajó seis años en la consultora McKinsey.

"Nuevas metas"

El consejero delegado saliente, José Bogas, ha deseado a Armani "el mayor de los éxitos". "Estoy convencido de que sabrá guiar a la compañía hacia nuevas metas y alcanzará cotas aún más altas", ha concluido al final de su discurso el directivo, que se quedará como consejero del consejo de administración de Endesa. Desde su llegada a la eléctrica, en 2014, la acción de la compañía ha pasado de 13,5 euros a los más de 38 euros actuales.

Endesa, además, ha conseguido duplicar el resultado bruto de acción en los últimos doce años desde los 3.090 millones de euros del 2014, hasta los citados 5.756 millones, mientras el beneficio ordinario neto ha pasado de 943 millones de euros en 2014 a 2.351 millones de euros. Y los costes fijos se han reducido en 279 millones, hasta los 2.169 millones de euros en 2025, a pesar del incremento del perímetro de la compañía y de la inflación.

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Nuevas consejeras

Por otra parte, la junta de accionistas ha aprobado el nombramiento de dos nuevas consejeras, Angela Eliseo y Ana Muñoz Merino, en sustitución de Francesca Gostinelli y Cristina de Parias, que dejan su cargo.