El consejo para que los empleados con el salario mínimo recuperen hasta 590 euros en su declaración de la renta

En plena declaración de la renta por los ingresos del año 2025, la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios en Catalunya y Baleares (APttCB) ha hecho una rueda de prensa para dar sus consejos y recomendaciones a los distintos colectivos que tienen que hacerla, además de para denunciar las lagunas que ven en el sistema.

Xavier Masdéu, secretario de la entidad, ha puesto de relieve, ha señalado una situación que pueden vivir los trabajadores que cobran el salario mínimo. Este sueldo está fijado en 1.184 euros en 14 pagas y quienes perciben esta suma no están obligados a hacer la declaración. Sin embargo, en los casos en que la empresa lleva a cabo retenciones de hasta 43 euros al mes (590 euros al año) al trabajador, éste los puede recuperar haciendo la declaración. Así, quienes se vieran en esta situación el pasado año, tienen la oportunidad de recuperar ese dinero durante la campaña de la renta de este año, que termina el próximo 30 de junio. "Si no hacen la declaración no lo van a recuperar", ha apuntado este martes Masdéu.

También el colectivo de los autónomos deberá tener especial cuidado en la declaración. Marta Álcega, vocal de la APttCB, ha recomendado a los trabajadores por cuenta propia que consulten con profesionales porque este año su declaración se ve afectada por el cambio en las cotizaciones fijado en 2023. Hacienda decidió en ese momento que los autónomos pasaban a cotizar en función de sus rendimientos netos reales, no por la base que eligieran, cosa que puede llevar a equívocos en la declaración. "Los autónomos que tuvieron que pagar [porque sus ingresos reales fueron superiores a los que esperaban] tienen un mayor gasto y la base imponible se les reducirá", ha explicado Álcega. "Pero a los que recuperaron dinero [porque sus ingresos habían sido inferiores a lo que preveían] les puede subir la base imponible", ha avisado. El ajuste respecto a lo anunciado en 2023 se cobró o pagó en 2025, por lo que el efecto se nota en la declaración de este año.

El presidente de los técnicos tributarios, Joan Torres Torres, ha hecho otra recomendación a la ciudadanía referente a la aparición de herramientas de inteligencia artificial. "Tiene cosas buenas, pero riesgos muy grandes, no recomendamos hacer la declaración con IA porque pueden haber chascos muy grandes", ha advertido, pese a admitir que estas herramientas son buenas para "ayudar" a hacer la declaración.

Críticas al sistema vigente

Los técnicos han aprovechado su comparecencia para señalar lagunas existentes en la normativa fiscal actual. El presidente de la asociación ha señalado el umbral de ingresos de 8.000 euros para poder aplicar la deducción por convivencia con ascendientes como "desactualizado". Según ha recordado, las pensiones públicas ya superan todas esa cantidad, por lo que el 90% de las personas que tiene un mayor a cargo no se puede beneficiar de este deducción. Como remedio, la APttCB propone que el umbral de ingresos lo marque el 80% del salario mínimo interprofesional (SMI).

En la misma línea, los técnicos tributarios cuestionan que el mínimo personal y familiar (la parte de la renta que no tributa al considerarse una cantidad mínima destinada a cubrir necesidades básicas) ha quedado muy por debajo del nivel que debería tener. Este umbral sin tributación lleva anclado en los 5.550 euros desde hace 11 años, a pesar del gran aumento del precio de vida que han afrontado los ciudadanos desde 2015.

La APttCB ha querido denunciar también "el agravio" que sufren los autónomos con ingresos bajos respecto a los asalariados con esos mismos ingresos. En el caso hipotético que han presentado, con una renta de 10.000 euros, solteros, sin hijos a cargo y residentes en Catalunya, el trabajador por cuenta propia debe pagar 558 euros en la renta, mientras que el segundo no paga nada al beneficiarse de una especial protección. Los técnicos han pedido fórmulas para no desincentivar la actividad económica.