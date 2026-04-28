Catalunya lidera el repunte del paro durante el arranque del año y suma 46.000 desempleados

Catalunya ha vivido uno de sus peores inicios del año en términos de empleo de la historia reciente, liderando con diferencia el aumento del desempleo en el conjunto de España. Hay que remontarse a 2009, justo cuando estallaba la burbuja financiera e inmobiliaria, para detectar un incremento del paro más elevado que el registrado este primer trimestre de 2026. El número de desocupados ha aumentado un 24% respecto a la cifra con la que acabó el año, escalando la tasa de paro del 8,2% al 10,1%.

Parte de ese incremento se explica por el crecimiento del mercado laboral y la progresiva incorporación de personal dispuesto a trabajar, lo que representa una buena noticia por la confianza que ello muestra en las posibilidades de contratación. En momentos de crisis, la conocida como población activa disminuye porque la gente no espera encontrar trabajo y ni lo intenta.

Gráfico que muestra la tasa de paro en Catalunya. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

No obstante, la intensa subida del desempleo registrada en este inicio de ejercicio no se explica solo a través de esas cifras. Y es que la población activa ha aumentado, lo ha hecho en mayor intensidad que en el resto de España, pero el volumen de parados ha crecido más. De los 84.400 catalanes más que están en paro, menos de la mitad se puede explicar a través del aumento de la población activa.

En paralelo, el empleo ha empezado el año, como suele ser habitual, en negativo. El número de ocupados disminuyó entre enero y marzo respecto a octubre y diciembre en 46.200 personas, hasta un total de 3,86 millones de ocupados. Catalunya deberá esperar hasta, como mínimo, el segundo trimestre del año para perforar la ansiada barrera de los cuatro millones de trabajadores en activo.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la variación del paro por comunidades autónomas.

La foto fija del primer trimestre es mala, pero la dinámica sale positiva y actualmente el mercado laboral está en fase expansiva. Catalunya tiene casi 17.000 personas trabajando hoy que hace un año y la población dispuesta a trabajar va creciendo. Y más crecerá una vez se vaya materializando la regularización extraordinaria de migrantes, que pretende dar permiso de trabajo a unas 150.000 personas, muchas de ellas hoy operan 'en B'.

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No obstante, las expectativas van más rápido que la capacidad de las empresas para generar empleo y contratar, en tanto que hoy hay casi 60.000 personas más en paro que hace un año. De no resolver esta cuestión a corto plazo, el volumen de hogares sin ingresos crecerá.