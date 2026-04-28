Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
James RhodesLa PrimitivaGrossa Sant Jordi 2026Elecciones AndalucíaMaliMetro BarcelonaJordi PujolBaja laboralCamping CataluñaGuerra Irán
instagramlinkedin

Fiestas en el trabajo

Calendario laboral de Sevilla del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de España 2026

Calendario laboral de Catalunya 2026

Calendario laboral de Barcelona 2026

Calendario Laboral Sevilla 2026

Calendario Laboral Sevilla 2026

Valerio Seoane

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El calendario laboral de Sevilla para el año 2026 incluye 14 festivos, repartidos en fiestas estatales, autonómicas y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Sevilla en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Sevilla en el 2026:

Noticias relacionadas

  • 1 de enero, jueves: Año Nuevo
  • 6 de enero, martes: Día de Reyes
  • 28 de febrero, sábado: Día de Andalucía
  • 2 de abril, jueves: Jueves Santo
  • 3 de abril, viernes: Viernes Santo
  • 23 de abril, jueves: Feria de Abril (festivo local)
  • 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
  • 30 de mayo, sábado: San Fernando (festivo local)
  • 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen
  • 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
  • 2 de noviembre, lunes: Todos los Santos
  • 7 de diciembre, lunes: Día de la Constitución
  • 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre, viernes: Navidad

TEMAS

  1. Luis Rojas Marcos, psiquiatra, sobre la jubilación: 'Cuando me fui del trabajo me di cuenta de que no tenía amigos
  2. Muere a los 32 años la 'influencer' Klaudia Zakrzewska tras ser atropellada por la cantante Gabrielle Carrington
  3. El 50% de la obra de la nueva tubería que solucionará la fuga de agua de Badalona ya está acabada
  4. La pastelería de Granollers con mejores reseñas en Google: 'Los mejores cruasanes que he probado...
  5. Donald Trump, evacuado de la cena de corresponsales tras un intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo
  6. Los sindicatos de inquilinos envían más de 50.000 cartas vía e-mail a los diputados de PP y Junts para que no tumben la prórroga de los alquileres
  7. Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya
  8. La otra cara de la moneda, los jóvenes que sí logran comprar una vivienda: 'Tardo una hora en llegar en metro al trabajo, pero me siento afortunada

Calendario laboral de Sevilla del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Sevilla del 2026 (con todos los festivos)

Los grandes sueños se convierten en Expediciones reales

Los grandes sueños se convierten en Expediciones reales

Por un futuro sostenible: impactar en lo local para sumar en lo global

Por un futuro sostenible: impactar en lo local para sumar en lo global

Tubos Reunidos se desploma un 37,5 % ante la posibilidad de un concurso de acreedores

Tubos Reunidos se desploma un 37,5 % ante la posibilidad de un concurso de acreedores

Calendario laboral de Málaga del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Málaga del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Granada del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Granada del 2026 (con todos los festivos)

La fiscalía colombiana pide arrestar al hijo de Petro

La fiscalía colombiana pide arrestar al hijo de Petro

El primer ministro de Mali denuncia un intento de "tomar el poder"

El primer ministro de Mali denuncia un intento de "tomar el poder"