Fiestas en el trabajo
Calendario laboral de Sevilla del 2026 (con todos los festivos)
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El calendario laboral de Sevilla para el año 2026 incluye 14 festivos, repartidos en fiestas estatales, autonómicas y locales.
En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.
En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.
Festivos en Sevilla en 2026
Esta es la lista completa de festivos en Sevilla en el 2026:
- 1 de enero, jueves: Año Nuevo
- 6 de enero, martes: Día de Reyes
- 28 de febrero, sábado: Día de Andalucía
- 2 de abril, jueves: Jueves Santo
- 3 de abril, viernes: Viernes Santo
- 23 de abril, jueves: Feria de Abril (festivo local)
- 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
- 30 de mayo, sábado: San Fernando (festivo local)
- 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen
- 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
- 2 de noviembre, lunes: Todos los Santos
- 7 de diciembre, lunes: Día de la Constitución
- 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, viernes: Navidad
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