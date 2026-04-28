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Calendario laboral de Málaga del 2026 (con todos los festivos)

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Calendario Laboral Málaga 2026

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Valerio Seoane

Málaga
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El calendario laboral de Málaga para el año 2026 incluye 14 festivos, repartidos en fiestas estatales, autonómicas y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Málaga en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Málaga en el 2026:

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  • 1 de enero, jueves: Año Nuevo
  • 6 de enero, martes: Día de Reyes
  • 28 de febrero, sábado: Día de Andalucía
  • 2 de abril, jueves: Jueves Santo
  • 3 de abril, viernes: Viernes Santo
  • 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
  • 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen
  • 19 de agosto, miércoles: Feria de Málaga (festivo local)
  • 8 de septiembre, martes: Virgen de la Victoria (festivo local)
  • 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
  • 2 de noviembre, lunes: Todos los Santos
  • 7 de diciembre, lunes: Día de la Constitución
  • 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre, viernes: Navidad

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