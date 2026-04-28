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Fiestas en el trabajo

Calendario laboral de Aragón del 2026 (con todos los festivos)

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Calendario Laboral Aragón 2026

Calendario Laboral Aragón 2026

Valerio Seoane

Zaragoza
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El calendario laboral de la comunidad de Aragón para el año 2026 incluye 11 festivos. A estos hay que añadir 2 más de carácter local que cada municipio decide.

Festivos en Aragón en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Aragón en el 2026:

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  • 1 de enero, jueves: Año Nuevo
  • 6 de enero, martes: Día de Reyes
  • 2 de abril, jueves: Jueves Santo
  • 3 de abril, viernes: Viernes Santo
  • 23 de abril, jueves: Día de Aragón (San Jorge)
  • 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
  • 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen
  • 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
  • 2 de noviembre, lunes: Día siguiente a Todos los Santos
  • 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre, viernes: Navidad

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