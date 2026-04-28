Fiestas en el trabajo
Calendario laboral de Aragón del 2026 (con todos los festivos)
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El calendario laboral de la comunidad de Aragón para el año 2026 incluye 11 festivos. A estos hay que añadir 2 más de carácter local que cada municipio decide.
Festivos en Aragón en 2026
Esta es la lista completa de festivos en Aragón en el 2026:
- 1 de enero, jueves: Año Nuevo
- 6 de enero, martes: Día de Reyes
- 2 de abril, jueves: Jueves Santo
- 3 de abril, viernes: Viernes Santo
- 23 de abril, jueves: Día de Aragón (San Jorge)
- 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
- 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen
- 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
- 2 de noviembre, lunes: Día siguiente a Todos los Santos
- 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, viernes: Navidad
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