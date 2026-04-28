Bogas se despide de Endesa señalando a Red Eléctrica y la CNMC por el apagón y con una defensa a ultranza de las nucleares

El que ha sido consejero delegado de Endesa durante los últimos doce años se despedía este martes de sus accionistas en su última junta al frente del grupo, justo el día del primer aniversario del gran apagón. José Bogas daba el relevo y lo hacía señalando a Red Eléctrica y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) como responsables del ‘cero eléctrico’ de hace justo un año, negando cualquier fallo de su compañía en el histórico colapso eléctrico, y haciendo de nuevo una defensa a ultranza de la energía nuclear como elmento de estabilidad, contención de precios y reducción de emisiones contaminantes del sistema eléctrico español.

“Mucho se ha hablado de este cero eléctrico. Se trató de un incidente cuya causa debe situarse en las deficiencias estructurales y de planificación, previsión y reacción del operador del sistema ante las elevadas oscilaciones de tensión del sistema eléctrico”, subrayó Bogas. Y entre los factores que ayudaron a que se produjera el apagón, según el directivo estaba “una programación insuficiente de generación síncrona [centrales de gas o nucleares] para garantizar la estabilidad del sistema en determinadas zonas”. Una programación que es responsabilidad de Red Eléctrica de España (REE), como operador del sistema.

Pero Bogas también subrayó que el día del apagón la generación con renovables era la mayoritaria, y aquel día “no podía participar activamente en el control de la tensión porque el marco operativo vigente, responsabilidad de la CNMC y “denunciado” reiteradamente por REE, no contemplaba todavía su polena integración en los servicios dinámicos de gestión de la tensión”. Y es que Competencia tramitó durante años, y no aprobó hasta justo después del apagón, una reforma de los procedimientos operativos del sistema eléctrico que habrían permitido que también las plantas renovables pudieran hacer labores de control de la tensión.

“Puedo confirmar que dicho día todas nuestras centrales de generación operaron correctamente según lo previsto”, apuntó Bogas autoexculpando a Endesa de cualquier responsabilidad del colapso del 28 de abril del año pasado. La CNMC ha abierto en las dos últimas semanas medio centenar de expedientes sancionadores en el marco de las investigaciones realizadas tras el apagón, de los que una veintena corresponden a plantas de Endesa. “Estos procedimientos analiza y, en su caso, sancionarán incidencias en el funcionamiento de las centrales de generación registradas en los dos años anteriores al día del cero eléctrico, si bien no evalúan la operativa de dichas instalaciones en la jornada en que se produjo el incidente”.

Bogas también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, subrayando que “no es probable que un episodio de estas características vuelva a repetirse”, dado que desde entonces el sistema eléctrico opera con mayor presencia de las centrales de gas y las nucleares, “lo que refuerza la estabilidad y la seguridad del suministro”. En cualquier caso, el CEO saliente de Endesa reclamó “avanzar con reglas claras, coordinación institucional y diálogo permanete entre reguladores, operador del sistema, administraciones y empresas”. “Desde Endesa, siempre hemos defendido que la colaboración es la mejor herramienta para garantizar un sistema eléctrico seguro, robusto y preparado para el futuro”.

Defensa de la nuclear

Bogas, una de las voces que con más insistencia ha reclamado la necesidad de mantener funcionando las centrales nucleares españolas más allá de las fechas de cierre previstas (con clausuras programadas entre 2027 y 2035), volvió a hacer una defensa de la energía atómica en su despedida. “Debemos ser pragmáticos y preguntarnos si en el escenario actual podemos prescindidr de la energía nuclear. ¿Existe realmente hoy una alternativa capaz de sustituirla sin comprometer el sistema y sin consecuencias?”, se preguntó.

“No estamos planteando mantener las centrales nucleares indefinidamente. Lo que proponemos es acompasar el calendario de cierre al ritmo real de la transición energético, dando tiempo a que se desarrollen las infraestructuras necesarias y se consolide un modelo plenamente sostenible. Pospone determinados cierres permitiría precisamente eso: una transición ordenada”, zanjó. Bogas defendió la capacidad de las nucleares para dar estabilidad al sistema eléctrico, con una producción continua las 24 horas, con capacidad para contener el precio de la electricidad evitando el uso mayor de centrales de gas, y sin emisiones de CO2.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la central nuclear de Almaraz, han pedido ampliar hasta 2030 el funcionamiento de la planta, frente al cierre previsto de sus dos reactores en 2027 y 2028. Tanto Endesa como Iberdrola han anticipado su intención de pedir la prórroga también para el resto de centrales españolas.