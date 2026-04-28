El BOE lanza casi 3.000 plazas para funcionario de Defensa: así puedes entrar en el Ejército incluso sin carrera

En un momento donde el gasto militar que hace o deja de hacer España está dando que hablar, el empleo público vuelve a abrir una vía de acceso masivo en 2026. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado varias convocatorias del Ministerio de Defensa que suman cerca de 3.000 plazas para ingresar en las Fuerzas Armadas como militar de carrera, tanto en la escala de oficiales como de suboficiales.

Lejos de algunos titulares que agrupan cifras de distintas administraciones, los datos oficiales confirman que se trata de una de las mayores ofertas de empleo estable del año dentro del ámbito militar, con opciones para perfiles muy distintos: desde titulados universitarios hasta aspirantes sin carrera. Las resoluciones pueden consultarse en el propio BOE, en la parte de Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas.

Cuántas plazas hay y qué tipo de oposiciones son

Según la información difundida por el Ministerio de Defensa, la convocatoria reúne alrededor de 2.900 plazas en total. Eso sí, conviene matizar un aspecto clave, que es que no todas son de acceso libre. Una parte relevante corresponde a promoción interna, destinada a militares ya en activo. El resto se reparte entre acceso directo para nuevos aspirantes.

Imagen de archivo de soldados españoles del Regimiento de Artillería Antiaérea 94 cargan un misil en una lanzadera Nasams en Estonia / EMAD

Las plazas se distribuyen en distintos cuerpos y escalas:

Oficiales , con o sin titulación universitaria.

, con o sin titulación universitaria. Suboficiales , en muchos casos accesibles desde Formación Profesional.

, en muchos casos accesibles desde Formación Profesional. Cuerpos específicos como ingenieros, sanidad o intendencia.

Quién puede presentarse (con y sin carrera)

Uno de los puntos que más interés despierta es que no es imprescindible tener una carrera universitaria para acceder a determinadas plazas.

El sistema contempla varias vías:

Acceso a oficiales con titulación universitaria previa .

. Acceso sin carrera, con formación dentro del propio Ejército .

. Suboficiales desde ciclos formativos de grado superior.

En algunos itinerarios, el aspirante puede incluso formarse dentro de las academias militares y obtener un título durante el proceso, lo que convierte estas oposiciones en una opción atractiva para jóvenes sin estudios superiores.

Plazos y proceso de selección

El plazo habitual de inscripción es de 20 días naturales desde la publicación en el BOE, aunque cada convocatoria concreta puede fijar condiciones específicas.

El proceso selectivo combina pruebas teóricas, evaluación física, reconocimiento médico y, en última instancia, valoración de méritos.

Toda la tramitación se realiza a través del portal oficial de reclutamiento del Ministerio de Defensa.

Una oportunidad, pero con matices

La convocatoria se enmarca en la estrategia de refuerzo de las Fuerzas Armadas y en un contexto en el que el empleo público se dispara y mantiene su atractivo por la estabilidad laboral y las posibilidades de carrera profesional.

Sin embargo, el volumen total de plazas puede llevar a confusión si no se distingue entre acceso libre y promoción interna. En la práctica, las oportunidades reales para nuevos aspirantes son menores que la cifra global, aunque siguen siendo relevantes dentro de la oferta pública de empleo.

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En cualquier caso, se trata de una de las grandes convocatorias del año en el ámbito estatal, especialmente para quienes buscan una vía de acceso al empleo público con formación incluida y proyección a largo plazo.