Cambios importantes en Bizum: también podrás utilizarlo en tiendas y supermercados

Bizum da un paso clave para consolidarse como alternativa real a las tarjetas en España. A partir de finales de mayo, el popular sistema de pagos móviles permitirá pagar en tiendas físicas y supermercados, ampliando su alcance más allá de los envíos entre particulares y el comercio electrónico.

El cambio, adelantado en los últimos días y respaldado por el propio sector, implica que más de 30 millones de usuarios podrán utilizar Bizum directamente en el punto de venta. La operación se realizará mediante tecnología NFC (contactless), de forma similar a como hoy se paga con el móvil usando tarjetas o se saca dinero del cajero con el móvil, pero con cargo inmediato a la cuenta bancaria.

“Se va a poder acceder a Bizum Pay desde tu propia app bancaria”, explica para EL PERIÓDICO Jorge Nevado, CMO de Sipay (fintech española de pago que integrará toda la operativa de Bizum), quien subraya que el usuario tendrá que activar esta funcionalidad desde su banco habitual. Según confirma, “el lanzamiento será a finales de mayo”.

Este avance se produce en un contexto en el que los pagos digitales siguen ganando terreno frente al efectivo. No es casualidad: en España, 4 de cada 10 transacciones ya se realizan con el móvil, reflejando un cambio estructural en los hábitos de consumo.

Cómo funcionará el pago con Bizum en tiendas

El nuevo sistema, conocido como Bizum Pay, permitirá pagar en comercios físicos acercando el móvil al terminal de pago. La operación requerirá validación biométrica –como huella o reconocimiento facial– y se liquidará al instante entre cuentas bancarias.

Para el usuario, el proceso será prácticamente idéntico al pago contactless actual, pero con una diferencia relevante, que básicamente es que no se comparte información de la tarjeta, lo que reduce riesgos en caso de fraude.

Nevado define este avance como una evolución natural del sistema: “Bizum Pay es una funcionalidad nueva que se integra en los engranajes que ya hay”, apunta, en referencia a la infraestructura ya existente en banca y comercios.

Para los comercios, el atractivo está en los costes. Este modelo promete comisiones más bajas que las tarjetas tradicionales y cobros inmediatos, lo que mejora la liquidez del negocio. Sectores como la hostelería podrían ser especialmente receptivos, ya que, como señala el directivo, el sector HORECA (HOteles, REstaurantes y CAfeterías) suele trabajar con un ticket medio bajo, donde la rapidez y el coste por transacción son determinantes.

El papel de las fintech y el comercio omnicanal

El despliegue de Bizum en el entorno físico no llega de forma aislada. Plataformas de pago como Sipay ya han avanzado en la integración completa de Bizum tanto en comercio electrónico como en tienda física, dentro de una estrategia de omnicanalidad.

Esto permite a los comercios gestionar todos los métodos de pago desde un único sistema, adaptándose a un consumidor que alterna entre compra online y presencial sin fricciones.

Además, este movimiento se enmarca en una ambición mayor del ecosistema europeo de pagos. Según apunta Nevado, Madrid aspira a convertirse en sede del futuro sistema de pagos europeo, lo que refuerza el papel de España en la transformación financiera del continente.

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En síntesis, Bizum deja de ser solo una herramienta para enviar dinero o pagar online y se posiciona como un competidor directo de las tarjetas en el día a día. El éxito de esta nueva fase dependerá de la rapidez con la que comercios y consumidores adopten un sistema que promete ser más ágil, más barato y plenamente integrado en el ecosistema bancario.