Desde menos de un euro
La banca se lanza a por la ‘Generación Z’: BBVA apuesta por el ‘trading’ juvenil con tarifas desde 0,99 euros
El banco redobla su apuesta por la accesibilidad en la inversión para jóvenes ante el auge de los 'neobrokers' y la creciente demanda minorista
Los jóvenes ahora podrán invertir en bolsa desde menos de un euro. El BBVA ha reforzado su apuesta por la inversores jóvenes con una propuesta permite a los clientes menores de 30 años realizar operaciones en bolsa con una comisión plana de 0,99 euros. Esta nueva modilidad dentro del servicio BBVA Trader Bolsa facilita la compra de acciones y ETF (fondos cotizados) con una comisión fija para impulsar la inversión entre el público de la 'Generación Z'.
Además, este servicio también permite a los minoristas menores de 30 años abrir una cuenta de valores sin comisión de custodia. La entidad combina precios ajustados con nuevas herramientas en su propia app, mientras la banca tradicional busca recuperar protagonismo frente a la irrupción de 'neobrokers' como Trade Republic o eToro en el mercado en los últimos años.
El banco vasco ha intensificado su campaña para captar a los jóvenes inversores en plena expansión del inversor minorista. "Con el lanzamiento de esta nueva tarifa, BBVA se posiciona como uno de los bancos con mayor oferta para los jóvenes en España", ha afirmado este martes Gonzalo Rodríguez, el director de Banca Minorista de BBVA en España. Con estas herramientas, desde BBVA han señalado que "en un contexto en el que el interés por la inversión sigue creciendo entre los más jóvenes, el banco apuesta por hacerlo más accesible, acompañando al cliente desde el primer momento".
La entidad que preside Carlos Torres no es el único actor que mueve ficha: entidades como el Banco Santander, Bankinter, CaixaBank o el Banco Sabadell han ofrecido productos orientados a impulsar la inversión minorista en bolsa en los últimos meses. En el caso de Bankinter, la entidad lanzó su servicio Bróker Cero, que ofrece cero comisiones para clientes que realizan operaciones con fondos cotizados hasta finales de 2026, o hasta que alcancen la contratación de 40.000 cuentas nuevas.
Promociones para nuevos clientes
El BBVA también ofrecerá otros beneficios a nuevos clientes. Entre ellos, el Plan 1.200, que facilita la obtención de hasta 1.200 euros el primer año a través de un sistema flexible que comina la domiciliación de ingresos, recibos y el uso de tarjeta propia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
- Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Comprobar si mi número de la Grossa de Sant Jordi 2026 tiene premio
- Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno
- El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil