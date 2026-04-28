Autonomía estratégica o irrelevancia: el Cercle d’Economia debate cómo recuperar competitividad en Europa

Pasar del diagnóstico a las soluciones. Con ese punto de partida, el Cercle d’Economia celebrará del 1 al 3 de junio su 41ª reunión anual en el Palau de Congresos de Catalunya, en un contexto internacional que ha empeorado sensiblemente en el último año. El aviso que la institución lanzó en 2025 —Europa debe reaccionar si no quiere perder peso en el mundo— no solo sigue vigente, sino que, a su entender, ha empeorado. Ucrania sigue en guerra. La tensión en Oriente Próximo ha vuelto a exponer la dependencia energética europea. Trump ha dinamitado las reglas del comercio global y cuestionado alianzas de seguridad que parecían blindadas. Y China avanza en industria y tecnología a un ritmo que Europa no logra seguir.

Con ese telón de fondo, la pregunta que vertebrará la 41ª edición del Cercle d'Economia es tan directa como decisiva: ¿puede Europa ser estratégicamente autónoma? La presidenta de la institución, Teresa García Milà, y el director general, Miquel Nadal, han sido explícitos y han asegurado que el diagnóstico está hecho —y sobradamente documentado por los informes Draghi y Letta—. "Lo que toca ahora es pasar a las soluciones, qué debemos hacer para conseguirlo". La convicción del Cercle es, además, que la autonomía estratégica de Europa no se construirá desde Bruselas ni desde los gobiernos nacionales, sino desde las empresas que "invierten, innovan, producen y compiten cada día". De ahí que, según García Milà, esta edición tenga un enfoque marcadamente empresarial.

El foro reunirá a más de 40 ponentes del mundo empresarial y político. Entre los primeros, Juvencio Maeztu (IKEA), Tomás Muniesa (CaixaBank), Markus Haupt (Seat), Marc Murtra (Telefónica), Antoni Brufau (Repsol), Laura Colón (AstraZeneca), Audrey Herblin-Stoop (Mistral AI), Luis Sentis (Apptronik) y Mónica Martínez Walter (GMV). En el plano político, han confirmado asistencia los presidentes Pedro Sánchez y Salvador Illa, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos de Euskadi y Galicia, Imanol Pradales y Alfonso Rueda, que compartirán mesa con Illa para abordar financiación, competencias y cohesión territorial.

El programa articula el debate en torno a cuatro grandes retos. El primero: si Europa puede alcanzar soberanía tecnológica, con especial foco en inteligencia artificial, robótica y defensa, sectores en los que el continente "acumula retraso frente a EEUU y China". De hecho, el debate sobre defensa no se quedará en lo abstracto. El Cercle ha confirmado una mesa específica sobre esta industria en Catalunya, uno de los análisis que los organizadores consideran "pendiente y urgente". La cuestión se aborda desde dos realidades distintas pero complementarias: las empresas de capital catalán que operan en el sector y las empresas de capital foráneo con presencia significativa en el territorio. Entre los participantes confirmados figuran representantes de empresas como Pangea, Sateliot y Airbus, junto a otros actores del ecosistema de defensa catalán, cuyos nombres se anunciarán próximamente. La pregunta de fondo es, según los organizadores, si Europa puede construir soberanía real en defensa desde abajo, desde el tejido industrial de sus regiones, sin depender exclusivamente de los grandes contratistas americanos.

El segundo reto para reflexionar en esta edición establecerá si es posible descarbonizarse sin sacrificar competitividad, con el sector energético y el automóvil como ejes del debate. El tercero girará en torno a qué sectores Europa tiene opciones reales de liderazgo; aquí el Cercle apunta a las ciencias de la vida y la biotecnología, donde Barcelona y Catalunya muestran músculo investigador pero aún tienen dificultades para convertir talento en empresa. Y el cuarto, quizá el más estructural: quién paga la factura de toda esa transformación, con la integración de los mercados de capitales europeos como nudo central, el gran obstáculo al que se enfrentan las startups cuando intentan escalar.

Mirada global

Nadal ha detallado que para entender el escenario en el que Europa debe decidir, el programa incluye también voces de fuera. Un miembro del principal órgano consultivo del Partido Comunista Chino y el exembajador indio en Francia analizarán cómo se ve Europa desde Pekín y Nueva Delhi. Y para descifrar la administración Trump, se ha organizado un cara a cara entre Susan Segal, exembajadora de EEUU en España, y el analista conservador Christopher Caldwell, del 'New York Times'. Completa el mapa geopolítico una mesa sobre la capacidad europea de alcanzar acuerdos, con el eurodiputado socialista francés Raphaël Glucksmann —posible candidato a la presidencia de Francia—, el ministro de Exteriores Manuel Albares y el ministro de Exteriores polaco Radosław Sikorski.

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Como en cada edición, el Cercle entregará su galardón a la construcción europea. Este año el premiado es Martin Wolf, jefe de economía del 'Financial Times', reconocido europeísta que se opuso al Brexit y que, pese a sus críticas al modo en que se construye Europa, ha sido durante décadas uno de sus defensores más influyentes. El premio está previsto que lo entregue el rey Felipe VI el 2 de junio.