Angel Simón refuerza su poder en Indra tras ser nombrado presidente de las comisiones delegada ejecutiva y de estrategia

El consejo de administración de Indra ha acordado este martes el nombramiento del presidente de la compañía, Ángel Simón, como vocal de la comisión de estrategia y de la comisión delegada ejecutiva para cubrir las vacantes generadas tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente de ambos órganos.

Tras esta decisión y una vez reunidas, tanto la comisión de estrategia como la comisión delegada ejecutiva han designado a Ángel Simón como presidente de ambas comisiones.

Asimismo, el consejo ha convocado la junta general de accionistas de la compañía para el 25 de junio en Alcobendas (Madrid), donde la compañía tiene su sede social. Se posibilitará la asistencia y participación a la junta mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en el reglamento de la junta.

Desde hoy hasta el 14 de mayo, los accionistas podrán proponer al consejo los asuntos que estimen conveniente tratar o incluir en el orden del día de la junta. Una vez recibidas dichas propuestas, el consejo las analizará y, tras ello, establecerá el orden del día de la junta, lo que llevará a cabo en su sesión prevista para el 20 de mayo.

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