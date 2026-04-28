Alstom asegura al presidente Pedro Sánchez que en junio entregará por fin los dos primeros trenes de Rodalies

"Lo siento, pero una explicación por su parte sería digna de agradecer", les lanzó el ministro Óscar Puente en una entrevista en EL PERIÓDICO hace solo dos semanas. Las relaciones entre el máximo responsable de Transportes y Movilidad Sostenible y Alstom están pasando un momento muy complicado. Este lunes, los directivos de la empresa ferroviaria que construye los reclamados trenes de Rodalies dio las razones al presidente del Gobierno sobre su retraso en la entrega del material: tendrá dos unidades en junio y, antes de acabar el 2026, otros 14.

En la reunión con Pedro Sánchez estaba el presidente de Alstom para la región de Europa, Andrew DeLeone, y el presidente y consejero delegado de Alstom España, Leopoldo Maestu, y se celebró en el marco del Invest in Spain Summit 2026. También participaron el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y el ministro de Industria, Jordi Hereu. Su compañero de gabinete, Óscar Puente, estaba justamente de viaje en Grecia.

La empresa Alstom presenta en su planta de Santa Perpètua los nuevos trenes de Rodalies con la presencia del ministro Óscar Puente, el president Salvador Illa y el presidente de Alstom España y Portugal, Leopoldo Maestu, en enero de 2025. / JORDI COTRINA / EPC

201 trenes de gran capacidad

Este encuentro al máximo nivel sirvió para que la fabricante de trenes de origen francés ofreciera un nuevo calendario sobre la controvertida entrega del material móvil de Rodalies. Según han informado en un comunicado ambas partes, la compañía les reveló que, de los 201 trenes de gran capacidad que forman parte de los dos contratos firmados con el Ministerio de Transportes, este año lograrán entregar un total de 16.

A pesar de que debe ser el departamento de Puente quien decida a qué núcleo de Cercanías se envían, todo apunta que los primeros se quedarán en Catalunya. Las 201 unidades también serán para prestar servicio en Andalucía y Madrid, aunque en este segundo lugar están a punto de recibir los flamantes Stadler, de la fábrica de Albuixech (València), tal como ha subrayado en diversas ocasiones el propio ministro.