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Última llamada para los viajes Imserso: aún quedan plazas libres

El organismo insiste en que, aunque las plazas son escasas, aún es posible inscribirse

¿Cómo ir a balnearios con el Imserso 2026? Así te puedes inscribir a la oferta de termalismo

Guía definitiva para acceder a los viajes del Imserso 2025-2026: todo lo que deben saber pensionistas y jubilados

Imagen de archivo de 2019 que muestra turistas mayores cerca de la Catedral de Barcelona.

Imagen de archivo de 2019 que muestra turistas mayores cerca de la Catedral de Barcelona. / RICARD CUGAT / Bcn

Mariona Carol Roc

Barcelona
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El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) hace un recordatorio dirigido a todos los pensionistas que todavía no están acreditados para participar en su Programa de Turismo Social.

A pesar de que la temporada se encuentra ya avanzada y las plazas más demandadas están agotadas, el organismo recuerda que la gente mayor puede inscribirse a través de su Sede Electrónica o mediante los formularios habilitados en sus canales oficiales.

Según las últimas informaciones, el programa continúa abierto para nuevas acreditaciones, especialmente en el marco del plazo extraordinario que suele habilitarse cada temporada para atender a quienes no realizaron la solicitud inicial.

Más inscritos que nunca

Los últimos datos oficiales indican que actualmente hay 4.329.606 personas inscritas, la cifra más alta desde la creación del programa.

Este volumen sin precedentes ha generado frustración entre cientos de miles de mayores que no han conseguido plaza, especialmente tras conocerse que la oferta de viajes se ha reducido de manera significativa en los últimos años.

El Imserso recuerda que el programa, que acepta inscripciones hasta este jueves 30 de abril, está regulado por la Orden SCB/926/2018, que establece los criterios de acceso, modalidades de viaje y procedimientos de adjudicación de plazas.

De 1,35 millones de plazas a menos de 900.000

La evolución de la oferta muestra una tendencia descendente.

En 2017, el programa alcanzó su máximo histórico con 1,35 millones de plazas. Desde entonces, la cifra ha ido disminuyendo hasta los 879.213 viajes ofertados en la campaña actual.

Esta reducción se explica, según fuentes oficiales, por limitaciones presupuestarias y por la necesidad de ajustar el programa a los recursos disponibles.

La propia documentación del Imserso señala que la adjudicación de plazas depende cada año de la disponibilidad presupuestaria aprobada por el Ministerio de Derechos Sociales.

Cómo funciona el proceso de acreditación

El Imserso detalla en su web oficial que la acreditación puede realizarse de dos formas principales:

Una vez acreditada, la persona usuaria entra en el sistema de adjudicación de plazas, que se realiza siguiendo criterios como la edad, la situación económica o la participación en temporadas anteriores.

Más acreditados, mismo presupuesto

Todo apunta a que la situación podría repetirse -o incluso agravarse- en la temporada 2026/2027.

La previsión de un aumento del número de acreditados y la ausencia de incrementos presupuestarios significativos hacen prever un escenario de mayor saturación.

El Imserso ya ha advertido en convocatorias anteriores que la oferta está condicionada por los recursos disponibles y que cualquier ampliación depende de decisiones presupuestarias del Gobierno central.

Un programa social clave, pero tensionado

El Programa de Turismo Social del Imserso se considera una herramienta fundamental para:

  • Fomentar el envejecimiento activo.
  • Combatir la soledad no deseada.
  • Dinamizar el sector turístico en temporada baja.

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Sin embargo, la combinación de demanda récord, oferta menguante y presupuesto limitado está generando un desajuste que afecta tanto a los usuarios como a las agencias y destinos turísticos implicados.

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